Accoglienza e diversità: il 2 febbraio è la giornata dei calzini spaiati

Calzini spaiati: per molti può essere un semplice errore di distrazione, invece c'è una giornata dedicata proprio a questo. Quest'anno si celebra il 2 febbraio e rappresenta l'occasione per parlare di diversità, amicizia e rispetto nelle scuole. La regola per tutti, naturalmente, è di indossare due calzini diversi.

«È simbolo di inclusione, rispetto reciproco, solidarietà ed accettazione degli altri - spiega Roberto Toigo, segretario regionale del sindacato Uil -. Domani, 3 febbraio, vedremo migliaia di bambini e ragazzi che, su invito degli insegnanti e dei genitori, indosseranno calzini scompagnati come metafora e accoglimento della diversità».

L'idea - come scrivono gli organizzatori - è nata alcuni anni fa dai bambini di una scuola primaria a Terzo di Aquileia, in Friuli, assieme alla maestra Sabrina. L'iniziativa ha raggiunto scuole, società sportive, uffici, ospedali e famiglie. «Iniziative come questa - prosegue Toigo - ci devono spingere verso un momento di raccoglimento e di riflessione perché, anche se continuamente ricordiamo a noi stessi e agli altri che il “diverso” è sinonimo di “ricchezza”, di “opportunità” e di “crescita”, siamo anche testimoni di episodi di bullismo, e addirittura di vergognosi e inaccettabili genocidi. Cerchiamo, con giornate come questa, di seminare il rispetto e il sentimento dell’accoglienza: due valori preziosi per i giovani di oggi che saranno gli adulti del domani».