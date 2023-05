Giornata delle dimore storiche italiane in Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il 21 maggio in Veneto si celebra la Giornata nazionale dell’associazione dimore storiche italiane. Palazzi, castelli, ville, parchi, giardini in tutta la regione apriranno in maniera completamente libera e gratuita le loro porte per accogliere chi vorrà trascorrere una domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. La Giornata è stata presentata il 3 maggio a Venezia presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Ferro Fini.

A portare il saluto del consiglio il presidente della prima commissione, Luciano Sandonà. «Il patrimonio delle dimore storiche – ha spiegato Giulio Gidoni, presidente di ADSI sezione Veneto – ha senza dubbio un immenso valore sociale, culturale ed economico. La Giornata delle dimore storiche accende un riflettore su questo insieme di ville, palazzi e giardini, che è il più grande museo diffuso non solo del Veneto, ma di tutta Italia. E poi c'è un mondo tutto da scoprire fatto di professionalità sempre più difficili da trovare e da formare: si tratta di artigiani, restauratori e giardinieri specializzati. La valorizzazione di questo patrimonio è una opportunità per le giovani generazioni: serve promuovere percorsi di formazione dedicati al restauro e alla conservazione delle dimore storiche».

In Veneto ci sono 2.899 immobili culturali privati: di questi, 1.947 operano in una o più filiere produttive. Le visite ad un immobile culturale privato toccano numeri di tutto rispetto: parliamo di oltre 17 milioni di accessi a livello regionale. Le dimore storiche sono non solo un patrimonio turistico di rara bellezza, ma anche il perno di una economia circolare per i borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20 mila abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

«La Giornata delle dimore storiche ADSI è quindi l’occasione – ha evidenziato Giovanni da Schio, vicepresidente ADSI Veneto e membro del Direttivo nazionale - per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Il loro indotto, infatti, genera un impatto positivo su moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo».

La conferenza stampa ha consentito anche di presentare, per voce del consigliere Giovanni Battista Protti, il progetto pilota che andrà a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di Padova e di Belluno: una interessante novità per i giovani di scoprire il valore e le opportunità che sono celate all'interno delle dimore storiche. Si tratta - evidenziano con il consigliere i Presidi coinvolti nell'iniziativa - di un progetto che contribuisce a costruire negli studenti la consapevolezza del proprio territorio, della memoria storica e artistica.

Sempre nell'ambito dei progetti legati alla Giornata delle dimore storiche da segnalare che il giorno 18 maggio aprirà l'Archivio di Stato di Rovigo e il giorno 19 maggio quello di Padova. Alla presentazione ha partecipato anche Aldo Rozzi Marin in qualità di amministratore unico di Veneto Edifici Monumentali, che ha sottolineato la massima attenzione della Regione del Veneto sulla valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio unico. Veneto Edifici Monumentali collabora con ADSI in varie iniziative come ad esempio la seconda edizione della Borsa di Ricerca post lauream Aldo Businaro “Attività di Produttive nella Terraferma Veneta”; e la mostra “Ville Venete. Giuseppe Mazzotti una vita per la tutela del paesaggio” organizzata presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta dalla Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta (visitabile fino a fine maggio).

Le visite alle dimore vanno prenotate online su www.adsi.it/giornatanazionale