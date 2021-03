Le sedi comunali si tingono di viola per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Da oggi, per tre sere consecutive, fino al 15 marzo, le sedi comunali di Ca' Farsetti, a Venezia, del Municipio e della Torre, a Mestre, saranno illuminate di viola. Il Comune aderisce infatti alle iniziative in programma in occasione della X Giornata del “Fiocchetto Lilla”, promossa dall'associazione “Ilfilolilla” Aps-Ets, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dai disturbi del comportamento alimentare.

In Italia soffrono di queste patologie più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500 nuovi casi all'anno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha considerato tali malattie la seconda causa di morte tra gli adolescenti, dopo gli incidenti stradali. In ambito internazionale, il “Fiocchetto Lilla” rappresenta da più di 30 anni la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, con la consapevolezza che queste patologie si possono oggi curare.