Tocchi al cielo in Piazza San Marco per 700 laureati

Tocchi al cielo in Piazza San Marco per il giorno della laurea di Ca' Foscari. Nel corso della cerimonia, svoltasi martedì mattinata, l'università ha proclamato 700 dottoresse e dottori della sessione di laurea straordinaria 2022/2023, consegnando il diploma a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale.

La cerimonia è stata aperta dalla rettrice, Tiziana Lippiello, che ha rivolto ai laureati il tradizionale saluto, ricordando la recente visita del Papa: «Su questo stesso palco, domenica scorsa, Papa Francesco si è rivolto alla città e al mondo intero con un accorato e pressante invito alla pace e a fermare immediatamente la guerra - ha detto -. Conosco la vostra sensibilità verso il tema della pace e della sostenibilità: il ripudio della guerra e il desiderio di una convivenza pacifica fra i popoli è possibile solo promuovendo una cultura del dialogo come strumento di conoscenza e di rispetto reciproci».

Lippiello ha sottolineato la necessità di impegnarsi «a costruire la pace concretamente, ciascuno facendo la propria parte: lo studio, quello studio che vi ha permesso di ampliare le vostre prospettive e le vostre conoscenze, è un grande strumento di pace - ha detto -. Conoscere significa comprendere e rispettare gli altri, venirsi incontro reciprocamente: la spinta a conoscere l’altro, il diverso da noi, è anche un invito, uno stimolo costante ad approfondire chi siamo, a mettere in discussione le nostre certezze, i nostri punti di vista. Lo studio non offre scorciatoie né certezze definitive: percorre la via del dubbio ed educa alla complessità».

Dal palco della piazza, ha portato i saluti per l’amministrazione comunale, l'assessore comunale all'Università, Paola Mar. In rappresentanza dei migliori studenti della sessione, invece, ha pronunciato un discorso Benedetta Tecchio del corso di laurea in "Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea". «La mia esperienza a Ca’ Foscari - ha detto la giovane - si potrebbe descrivere come un viaggio: ci sono stati periodi di calma piatta, dove ogni cosa pareva chiara e il cammino era ben in vista, ma anche forti maremoti, momenti in cui ansia e pressione hanno oscurato il cielo rendendo impossibile orientarsi e proseguire; ho avuto anche l’opportunità di prendere parte a una lunga traversata transoceanica dal bacino del Mediterraneo alle acque del Sol Levante. Insomma, un viaggio movimentato che oggi vede il concludersi di una delle sue tappe più significative, ma che continuerà finché il vento darà aria alle mie vele».