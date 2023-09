Ca' Foscari celebra la giornata delle lingue: programma delle iniziative

Anche quest’anno Ca’ Foscari celebra la Giornata Europea delle Lingue, in programma martedì 26 settembre, con un ricco programma di iniziative organizzate dal dipartimento di Studi linguistici culturali comparati e dal Centro linguistico di ateneo. Si tratta di un convegno della durata di due giorni a Venezia e a Treviso, e di una giornata aperta a tutti di celebrazione e festa dedicata alle lingue nella cultura, nel cibo e nell’arte presso il Cla a Palazzina Briati.

Sarà una due giorni di riflessioni sul rapporto strategico esistente tra lingue e la promozione del patrimonio culturale, del turismo e dell’educazione all’interculturalità dal titolo Le lingue per il patrimonio culturale. L'iniziativa si svolge a Venezia in aula magna a Ca’ Dolfin, il 26 settembre (9.30-13.00) e a Treviso, in aula magna di Palazzo San Leonardo il 27 settembre (15.00- 18.00).

Come nelle edizioni precedenti e sin dal 2001, l’iniziativa invita a riflettere sull’importanza dell’apprendimento delle lingue per la crescita integrale della persona e sull’importanza della diversità linguistica e culturale, in quanto patrimonio immateriale da amare, rispettare e proteggere.

Non solo parole

Il Centro linguistico di ateneo organizza invece nel giardino di Palazzina Briati, Non solo Parole. Una giornata di festa, aperta a tutti, nella quale si intrecceranno un mosaico di attività, legate a vario titolo allo studio delle lingue straniere in ambito culturale, artistico, musicale ed enogastronomico, nonché dell'inclusività. Ad enfatizzare il legame fra lingua e cultura, fra gesto e segno, verranno proposte cerimonie del tè marocchino, giapponese e cinese, così come lezioni di Tai Chi e di Yoga.

Particolare attenzione anche per l’aspetto artistico: prima interverranno i settori della Peggy Guggenheim Collection e della Fondazione Musei Civici di Venezia, quindi verranno offerti una rappresentazione teatrale in lingua e un triplice concerto finale con aperitivo grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc.

Già definita anche la collaborazione con il Settore educazione del Comune di Venezia per l’organizzazione di attività dedicate da un lato a classi della scuola primaria con lezioni dimostrative di lingua dei segni italiana e Introduzione ai geroglifici; dall’altro alle scuole secondarie di secondo grado con approfondimenti sulla lingua russa e su peculiarità idiomatiche dell’inglese. Non mancheranno inoltre momenti di approfondimento con tavole rotonde e specifici studi dedicati, ad esempio, all’alfabeto ebraico e alla glottoditattica.

Il programma completo di Non solo parole