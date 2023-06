Giornata mondiale del donatore di sangue, a Sant'Elena inaugurata una panchina rossa

E' stata inaugurata oggi, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, una panchina rossa affacciata sul bacino di San Marco, a Sant'Elena. Si tratta della prima a Venezia, frutto di un'iniziativa promossa dalla sezione comunale dell'Avis.

Hanno preso parte all'inaugurazione il presidente della sezione comunale dell'Avis, Raniero Colombo, e altri membri del consiglio direttivo. «L'iniziativa - ha sottolineato il presidente Colombo - ha come obiettivo il far riflettere chiunque si siederà in panchina sull'importanza di donare sangue e plasma».

A portare il saluto dell'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano: «Donare il sangue è un atto di grande generosità e amore verso il prossimo», ha dichiarato. «Ci ??tengo a ringraziare l'Avis per tutto quello che fa per il nostro territorio». Presenti all'inaugurazione anche il consigliere delegato del sindaco ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, e il consigliere comunale Nicola Gervasutti.