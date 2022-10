Più di 300 persone al Santi Giovanni e Paolo per la giornata degli ospedali storici | VIDEO

Più di trecento persone avevano prenotato la loro visita, e altre decine si sono aggiunte durante la giornata: a Venezia la "Giornata nazionale degli ospedali storici", domenica 9 ottobre, si è rivelata un successo di partecipazione. Un evento che, come spiegato dal direttore dell'Ulss 3 Edgardo Contato, «ha riproposto il Santi Giovanni e Paolo al centro dell'attenzione e dell'affetto dei veneziani». «Pensiamo idealmente - aggiunge Contato - agli altri dodici ospedali storici, i più antichi d'Italia, che riuniti nell'associazione ACOSI, hanno tutti aperto le porte ai visitatori. Credo che questo insieme di strutture, ospedali antichi e però allo stesso tempo aperti all'attività sanitaria, trovi nel nostro ospedale un esempio luminoso, e siamo fieri del lavoro che abbiamo svolto in questo anno in cui l'Ulss 3 Serenissima ha avuto il ruolo di guida dell'associazione, che ci onora sicuramente».

Le visite guidate hanno riguardato, nel vasto complesso dell'ospedale di Venezia, la struttura ospedaliera del Santi Giovanni e Paolo, di San Lazzaro dei Mendicanti, di Santa Maria del Pianto. Nel pomeriggio di domenica la giornata è stata arricchita dalla presentazione del volume "Lo splendore della cura", che riassume storia e arte di tutti gli ospedali storici riuniti in ACOSI. I solisti dell'Accademia Santa Cecilia di Roma si sono esibiti in un concerto nella chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti. «Questa giornata - sottolinea il direttore del Polo museale, Mario Po' - chiude come meglio non si poteva la settimana in cui, con il nostro "festival di storia della salute", abbiamo riportato al centro dell'attenzione il connubio tra storia e modernità nella cura, tra arte e medicina, connubio che Venezia nei secoli ha inventato, coltivato e accompagnato fino all'oggi, e di cui l'ospedale Santi Giovanni e Paolo è il simbolo vivo».