“Giornata dedicata alle persone scomparse”: palazzi comunali illuminati di verde

Nella serata di domenica, 12 dicembre, i palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, a Venezia, e del Municipio e della Torre civica, a Mestre, saranno illuminati di verde, per celebrare al “Giornata dedicata allae persone scomparse”, promossa dall'associazione Penelope.

La ricorrenza viene celebrata per il terzo anno, istituita nel 2019 dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse (che dal 2007 ha funzioni di coordinamento tra le amministrazioni statali competenti in materia). Il fenomeno è purtroppo, nel nostro Paese, in grande aumento: nel periodo 1 agosto 2019-31 luglio 2020 erano state 13.137 le persone scomparse da casa (di cui 7.250 minori), con 8.300 successivi ritrovamenti; nei 12 mesi successivi il dato parla di 17.156 scomparsi (di cui 10.505 minori), con 8.593 ritrovamenti. La luce verde che sarà accesa il 12 dicembre, ricorda l'associazione “Penelope” (che raccoglie le famiglie e gli amici delle persone scomparse), vuole essere un segnale di speranza, una sorta di faro per tutti gli scomparsi che non hanno mai fatto ritorno a casa.