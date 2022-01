Giornata SalvaAmbiente a Caorle, organizzata la pulizia della spiaggia

L’Asd Vivila Sailing Team riconferma la sua presenza e si fa promotrice di una seconda giornata SalvaAmbiente organizzata in collaborazione con il gruppo dei Silent Earth Warriors assieme al Liventina Calcio ed al Calcio Caorle.

Domenica 30 gennaio numerosissimi i volontari che si sono prodigati per ripulire la spiaggia di Caorle dalla plastica e dai rifiuti abbondanti. Un’evento patrocinato dal Comune di Caorle e mirato a sensibilizzare giovani ed adulti verso l’importanza di salvaguardare il nostro Pianeta dando un piccolo aiuto per vivere in un mondo più pulito ed ecosostenibile. Le parole di benvenuto e ringraziamento del vicepresidente del Vivila Sailing Team Claudio Della Libera hanno accolto le famiglie ed i loro ragazzi che divisi in squadre si sono adoperati per la raccolta dei rifiuti nelle diverse zone della Spiaggia di Levante, per poi condividere assieme un mini torneo di calcio.

L’Asd da sempre attiva per la tutela del mare, elemento vitale per le sue numerose attività era presente nello spazio acqueo antistante con tre imbarcazioni dotate di retino per raccogliere la plastica che quotidianamente affiora dall’acqua. Presenti anche l’Assessore all’ Ambiente ed alcuni Consiglieri Comunali che hanno dimostrato la loro riconoscenza ed il loro appoggio per un’iniziativa così importante e d’aiuto all’intera comunità di Caorle.