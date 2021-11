Giornata contro la violenza sulle donne: palazzi comunali illuminati di arancione

Nelle sere che vanno dal 20 al 29 novembre, i palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, a Venezia, e del municipio e della Torre civica, a Mestre, saranno illuminati con il colore arancione, per celebrare la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, indetta dall'Onu per il 25 novembre di ogni anno.

Nell'ambito di questa ricorrenza, il Comune di Venezia, in collaborazione con le sei municipalità, ha promosso la campagna “Libere dalla violenza”, che prevede, sino al 2 dicembre, un ricco calendario di iniziative con incontri, progetti, attività di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne per mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che è purtroppo di drammatica attualità, e che spesso fatica a venire alla luce. Nel nostro Paese si registra un femminicidio ogni tre giorni, mentre sono quasi 7 milioni le donne che hanno subito violenza, di cui solo il 3% ha avuto la forza di chiedere aiuto ai centri antiviolenza e, fra queste, solo una percentuale tra il 10 e il 40% ha sporto denuncia.