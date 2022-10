Giornate FAI d'autunno 2022: tutti i luoghi da visitare a Venezia

Tornano anche quest'anno le Giornate FAI d'Autunno, le aperture straordinarie dei luoghi d'arte italiani organizzate per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, il Fondo Ambiente Italiano apre al pubblico più di 700 luoghi simbolo della storia, dell'arte e della cultura italiana per permettere a tutti di ammirare e scoprire le bellezze del proprio territorio. Anche il Veneto aderisce all'iniziativa con l'apertura diversi siti, spesso chiusi al pubblico, dal centro storico di Venezia alla terraferma, mettendo, così, la bellezza del territorio a disposizione di tutti. Tra chiostri, hotel storici, aziende agricole, chiese e palazzi le possibilità di scelta sono molte ma scopriamole insieme.

Tutti i luoghi veneziani delle Giornate FAI d'autunno

Sono ben quattro i luoghi veneziani da scoprire durante le giornate FAI d'autunno 2022:

Come si accede ai luoghi FAI

Si potrà accedere a ognuno dei luoghi FAI delle giornate d'autunno su prenotazione al sito ufficiale per determinati luoghi oppure senza prenotazione per altri, specificati nel sito, presentandosi direttamente in loco. Le visite sono aperte al pubblico a contributo libero.