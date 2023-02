Giorno del Ricordo, tutte le commemorazioni del Veneziano

Cerimonie ufficiali di commemorazione del Giorno del Ricordo questa mattina a Marghera e a Mestre. Erano presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, gli assessori Renato Boraso ed Elisabetta Pesce, i presidenti delle Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, e di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, consiglieri comunali e di municipalità e il presidente dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Venezia, Alessandro Cuk. Nella prima parte della mattinata si è tenuta la deposizione della corona d’alloro al monumento di Piazzale Martiri giuliani e dalmati delle Foibe a Marghera, a cura del Comune di Venezia e dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Venezia. A seguire gli alunni della Scuola primaria “Mario e Licio Visintini” si sono esibiti nel concerto “La voce dei bambini”, cantando “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, “Va’, pensiero” del “Nabucco” di Giuseppe Verdi e la canzone patriottica zaratina “El si”.

«La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata rappresenta uno dei capitoli più bui della nostra storia – ha esordito la presidente Damiano – un pagina triste e dolorosa per troppo tempo ignorata, taciuta o addirittura negata, uno strappo che tutti noi siamo chiamati con impegno e dovere morale a ricucire. La città di Venezia non si limita a commemorare, ma vuole dare voce alle sofferenza di quanti, con silenziosa dignità, si videro costretti ad abbandonare per sempre le proprie case e la propria terra, e dare giustizia alle migliaia di persone che morirono in condizioni atroci».

La seconda parte delle celebrazioni si è tenuta al Teatro del Parco, alla Bissuola: qui, dopo una breve cerimonia, è stato messo in scena lo spettacolo teatrale “Foibe. Il ricordo” di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto (Produzione Teatro Bresci 2020). In sala gli studenti degli istituti superiori della città. Lo spettacolo – che sarà replicato questa sera alle ore 21 per la cittadinanza (replica aperta al pubblico su prenotazione: info.youtheater@gmail.com) – tratta della foiba di Basovizza, quale simbolo di un eccidio a lungo dimenticato. Da qui parte il racconto della tragedia di quegli italiani che a migliaia finirono gettati nelle grotte carsiche negli anni che conclusero e seguirono la Seconda Guerra Mondiale.

Infine questo pomeriggio alle ore 15 in Piazza San Marco vi sarà l’esposizione del banner in ricordo di Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana torturata, violentata e gettata in una foiba, divenuta simbolo delle persecuzioni e del martirio di molti italiani di quelle terre.

Celebrazioni anche a Chioggia. Il sindaco Mauro Armelao ha ricordato: «Una ricorrenza che invita tutti noi al raccoglimento e alla vicinanza ai cari di quanti vennero uccisi brutalmente, infoibati, agli italiani strappati alle loro case e costretti all'esodo.Voglio ricordare oggi Nidia Cernecca, presidente dell’Associazione Nazionale Congiunti Deportati Italiani in Jugoslavia, mancata nel 2020. Suo padre era stato torturato e poi decapitato dai titini. L’avevo conosciuta molti anni fa, quando organizzai un convegno dal titolo “Foibe e la censura della storia. Da più di 50 anni cerchiamo giustizia e non vendetta”. Da quel convegno le cose sono cambiate, ora quegli orrori non sono più un capitolo nascosto della storia recente, i familiari delle vittime vedono riconosciuti quei tragici eventi in un Giorno dedicato. Tocca noi oggi, a tutti noi, rinnovare la memoria perché dal ricordo, seppur straziante, germoglino i semi della pace e del rispetto reciproco».

Il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, ha invece dichiarato: «Il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata ha rappresentato una dolorosa ferita nella storia del nostro Paese. Moltissime città italiane, e Jesolo non ha fatto eccezione, hanno accolto nel dopoguerra famiglie di esuli che hanno dovuto abbandonare la terra, il lavoro, la casa e gli affetti. Famiglie che con grande dignità hanno affrontato anche lo scherno e gli sputi degli italiani – perché anche questo fa purtroppo parte della tragedia, seppur fosse un atteggiamento non presente ovunque. Persone che si sono messe al lavoro, rimboccandosi le maniche, per ricostruire ciò che avevano perso e che si sono inserite con protagonismo nelle comunità che li hanno accolti. Nel celebrare questa giornata, come in ogni occasione che ricorda momenti nefasti della storia, dobbiamo rifuggire da alcune tentazioni che purtroppo ancora oggi trovano spazio nella discussione politica e, ahimè, anche culturale del nostro Paese. Alcuni atteggiamenti che sono tutti figli di un tentativo di riscrivere la storia a proprio piacimento o beneficio di un’esigenza politica, e che sono facce della stessa medaglia. Il negazionismo, la banalizzazione, il relativismo, il giustificazionismo. Sono tutte tentazioni dalle quali dobbiamo rifuggire, che si parli di Olocausto, di Foibe, di guerre attuali. I morti sono morti, la storia è la storia. La vera sfida è quella di ricordare a chi verrà dopo di noi che ogni violenza giustificata dall’ideologia e dall’odio non deve trovare posto nelle nostre società».