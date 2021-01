Giorno della Memoria, “I racconti di Matilde” contro l'indifferenza

Il Consolato dell’Uruguay a Venezia in collaborazione con l’associazione “Figli della Shoah”, nell’ambito delle manifestazioni previste dal Comune di Venezia per commemorare il Giorno della Memoria, propone la presentazione del volume “I racconti di Matilde” di Ermanno Tedeschi. L’iniziativa è in programma per domani, lunedì 18 gennaio, alle 17.30.

Il Volume racconta la storia della famiglia materna dell’autore che negli anni della seconda guerra mondiale trovò rifugio in Uruguay. Matilde è la bambola che ha accompagnato la mamma di Ermanno Tedeschi nel lungo viaggio. In questo racconto, rivolto in particolare alle giovani generazioni, Matilde diventa testimone della Memoria, che deve essere protetta e tramandata, per abbattere il muro dell’indifferenza. Dopo la presentazione verrà trasmesso un video tratto dal riadattamento teatrale del testo dei “racconti di Matilde“ scritto da Chiara Castellazzi e interpretato da Barbara Altissimo.

Tra gli interventi: Linda Damiano presidente del Consiglio comunale di Venezia, Claudio Scarpa console onorario dell’Uruguay a Venezia, Marina Scarpa Campos vicepresidente dell’associazione “Figli della Shoah”, Ermanno Tedeschi autore del volume, Chiara Castellazzi, autrice della riduzione teatrale, Barbara Altissimo, interprete della riduzione teatrale L’evento, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid si terrà in videoconferenza sulla piattaforma online gotomeeting. Per partecipare è sufficiente collegarsi mediante il link sottostante. da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/209693373.