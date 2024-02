Venezia celebra il giorno del ricordo con iniziative e cerimonie

Il 10 febbraio è giorno del ricordo, la ricorrenza istituita nel 2004 per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. A Venezia, città toccata in modo significativo da quegli eventi, la data sarà celebrata con oltre 30 iniziative che si svolgeranno da domenica 4 febbraio fino ai primi di marzo. Il programma è realizzato dalla presidenza del consiglio comunale con l’associazione Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), in collaborazione con il coordinamento di enti e associazioni per il giorno del ricordo.

Gli appuntamenti - tra conferenze, presentazioni di libri, visite guidate, proiezioni cinematografiche, cerimonie e racconti teatrali - saranno diffusi in tutto il territorio e vedranno la partecipazione anche degli istituti scolastici con approfondimenti storici e documentali, come sottolineato durante la conferenza stampa di oggi al municipio di Mestre. Il programma di tutta la manifestazione è consultabile online al link https://www.comune.venezia.it/it/content/giorno-ricordo-4.

Tra gli eventi istituzionali, venerdì 9 febbraio alle ore 10 avrà luogo la cerimonia ufficiale, con deposizione di una corona d'alloro al monumento in piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe, a Marghera. Una cerimonia cittadina commemorativa sarà proposta giovedì 15 febbraio alle ore 10.45 al teatro del Parco Bissuola di Mestre, alla presenza di Ermelinda Damiano, presidente consiglio comunale, Alessandro Cuk, presidente Anvgd Venezia, e Lorenzo Bracciali, presidente consulta provinciale degli studenti. A seguire, alle ore 11, andrà scena lo spettacolo teatrale, riservato agli studenti, “Mili Muoi – L’esodo dei miei”, scritto ed interpretato da Carlo Colombo. Pianista, autore e cantante trevigiano, figlio di profughi giuliano dalmati, Colombo ha deciso di affrontare il tema dell’esodo partendo dalle esperienze dirette della sua famiglia.

«Rinnoviamo con sentimento e partecipazione l'impegno a tenere vivo il ricordo di uno dei capitoli più bui della nostra storia - commenta la presidente Damiano -. Una pagina triste e per troppo tempo ignorata. Uno strappo che tutti noi siamo chiamati a ricucire. Ed è proprio in quest'ottica comune e condivisa che quest'anno un ricco e articolato programma di appuntamenti stimolerà un'approfondita conoscenza su quei drammatici avvenimenti storici. Tutto questo, nel ventennale della legge con cui venne istituito il giorno del ricordo. Ci teniamo però a ricordare che, già un anno prima, Venezia aveva intitolato a Marghera il piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe».

«Anche quest’anno la partecipazione delle scuole è un tratto distintivo del ricco programma proposto - ha sottolineato Alessandro Cuk - ci tengo infatti a ringraziare la Consulta provinciale degli studenti per l’interesse e l’impegno che sta mettendo nel proseguire con noi un percorso iniziato alcuni anni fa. Consideriamo questa una collaborazione essenziale per cercare di arrivare a più giovani possibili nell'intento di trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva». Alla presentazione hanno partecipato anche l'assessore Renato Boraso, il presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo, il presidente della Consulta provinciale studenti Lorenzo Bracciali e alcuni rappresentanti delle municipalità, che hanno contribuito all'organizzazione delle varie iniziative.