Giovanni Malvestio compie 101 anni, è il residente più anziano di Briana

«Mangiare poco, male e di tutto». È questo lo scherzoso elisir di giovinezza di Giovanni Malvestio, più anziano residente di Briana di Noale, che oggi taglia il traguardo dei 101 anni.

Nato a Santa Maria di Sala il 15 gennaio 1923, ha vissuto per 68 anni con Ermenegilda, scomparsa a 96 anni nel 2018, con la quale ha vissuto gioie e superato le difficoltà che la vita comporta. Con la moglie ha avuto sei figli, due maschi e quattro femmine, tre ancora in vita, i quali accudiscono il padre in casa giorno e notte. Tre in tutto i nipoti. Il signor Giovanni, nonostante l'età, è ancora piuttosto attivo e cammina aiutandosi per sicurezza con un deambulatore. «L'aspetto più importante - ricordano i parenti stretti - è che ha ancora una mente lucida e stabile».

Primo dei sette figli di Albino e Teresa, fin da giovane ha sempre aiutato in casa e per tutta la vita ha coltivato la terra. Il lavoro non mancava mai e lui non si tirava mai indietro, nemmeno quando si trattava di fare qualche attività extra per portare qualche soldo in più a casa. Nonostante gli anni trascorsi, mantiene sempre stretti i ricordi di vecchia data, in particolare le difficoltà del periodo della guerra, quando scarseggiava il cibo, ed erano necessari grandi sacrifici per dare da mangiare alla propria famiglia.

Una vita lunga, quella di Giovanni, durante la quale ha dovuto soffrire per la morte di tre figli, oltre a quella della moglie. Nonostante tutto, è sempre rimasto allegro e scherzo, e a chi gli chiede «Come va?», risponde sempre «Tiriamo avanti finché i santi mi fanno andare avanti».