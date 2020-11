Al via il Festival della politica in streaming

Al via gli incontri in diretta streaming del Festival della Politica della Fondazione Gianni Pellicani. Inizia oggi, 26 novembre, la quattro giorni di incontri sul sito del Festival (www.festivalpolitica.it), sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Fondazione Pellicani. «La rassegna ruoterà attorno al tema Politica e Scienza. In questo momento così difficile è quanto mai utile creare occasioni di incontro e confronto aperto sull'attualità, per capire il presente e indagare sul futuro», commenta la fondazione.

L'emergenza coronavirus ha imposto in pochi mesi un cambiamento radicale in termini di abitudini e stili di vita, ha svelato le nostre fragilità e sta mettendo alla prova la tenuta non solo personale, non solo fisica, bensì collettiva e sociale, economica, produttiva, ambientale. Da qui la necessità di approfondire il rapporto tra politica e scienza, declinandolo attraverso l’analisi della relazione complessa tra il fronte, variegato, della comunità scientifica e il mondo politico, nel quale le logiche del consenso, oltre alle divisioni legate all’emergere dei sovranismi, occupano un posto di rilievo.

“Chi” decide? “Come” decidere?

Guardando all’Europa, e al nostro Paese, questo è il tempo di attuare l'agenda del Green Deal, riformando il sistema produttivo nella direzione della sostenibilità ambientale. Ed è il momento di operare scelte oculate ed efficaci ai fini del rilancio socio-economico, attraverso le risorse messe a disposizione con il Recovery fund. Parteciperanno David Sassoli, Gaetano Manfredi, Massimo Cacciari, Antonio Polito, Maria Chiara Carrozza, Piero Fassino, Alberto Mantovani, Massimo Livi Bacci, Donatella Di Cesare, Antonio Gnoli, Caterina Resta, Chicco Testa, Giovanni Diamanti, Filippo Sensi, Massimo Donà, Guido Moltedo, Roberta Bracciale, Martina Carone, Matteo Angeli, Antonio Pascale. Il Festival della Politica è un progetto della Fondazione Gianni Pellicani, in collaborazione con Fondazione di Venezia e M9.