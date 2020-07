Girasoli in fiore lungo la ciclabile di Jesolo lido

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In questi giorni stanno fiorendo i girasoli lungo la pista ciclabile che porta alle spiagge di Jesolo Lido e la gialla distesa fiorita attira l'attenzione dei vacanzieri che ne approfittano per una foto o un selfie. Con questa scenografia, la vitalità è quasi scontata. La coltivazione dei girasoli a poche centinaia di metri dal mare fa parte di una sperimentazione di 'agricoltura rigenerativa' avviata da Cereal Docks e dall'azienda agricola Dartora di Jesolo. Le due realtà hanno avviato un progetto sperimentale finalizzato a testare colture non canoniche per l’areale jesolano, attraverso tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di contrastare l’erosione del terreno e migliorarne la struttura e la fertilità, implementare la digitalizzazione dei dati per valutare tempi e modalità di semine, irrigazione, concimazione e raccolta. Infine, sul fronte della biodiversità, i grandi fiori del girasole sono un’ottima fonte di nutrimento per gli insetti impollinatori, in primis le api, che ricambiano aumentando la resa dei raccolti.