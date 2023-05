Jesolo si tinge di rosa per il Giro d'Italia: dove transiteranno i ciclisti

Il 24 maggio Jesolo si tinge di rosa con il passaggio del Giro d’Italia. L’amministrazione comunale, insieme ai vertici del comando di polizia locale, ha incontrato nelle scorse settimane i volontari che saranno a supporto degli agenti e delle altre forze dell’ordine per garantire la buona riuscita dell’evento, nonché la massima sicurezza.

Il percorso

Jesolo rappresenta meta di passaggio della 17ª tappa del Giro, con partenza da Pergine Valsugana (Trento) e arrivo a Caorle, e sarà sede di un traguardo volante. Gli atleti entreranno nel territorio comunale da via Piave Vecchio e costeggeranno il centro storico accompagnando il corso del fiume Sile fino a via Roma Destra, attraverso la quale raggiungeranno la rotatoria dello stadio Picchi e poi, su viale del Marinaio, piazza Brescia.

I corridori imboccheranno poi via Aquileia in direzione di piazza Trieste, dove sarà collocato l’arco del traguardo volante e troverà accoglienza la grande carovana del Giro. Il percorso si snoderà, quindi, tra le vie del lido, attraverso piazza Drago, fino a imboccare viale Martin Luther King, poi via Papa Luciani e viale Oriente fino a Cortellazzo. A questo punto gli atleti proseguiranno sull’argine di via Massaua fino al ponte di barche sul Piave, entrando così nel territorio di Eraclea.

Viabilità e scuole

Come stabilito dalla prefettura, sarà vietata la sosta lungo il percorso a partire dalle ore 24 del 23 maggio fino alla riapertura delle strade dopo il passaggio degli atleti, alle 17 circa. Sarà vietata la circolazione dalle ore 13.30 del 24 maggio su tutte le strade del percorso, anche in questo caso fino alle 17 circa.

In via Bafile, nel tratto compreso tra piazza Brescia e piazza Marconi, dalle ore 13.30 alle 17 del 24 maggio è consentito il doppio senso di circolazione. Altre modifiche riguarderanno gli orari dell’attività scolastica: tutte le lezioni termineranno alle 12.30.

«Un’altra grande giornata di sport per Jesolo - dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore allo Sport, Martina Borin -. Siamo in trepidante attesa per il passaggio del Giro d’Italia con la sua carovana e, pur non essendo Jesolo quest’anno tappa della competizione, siamo certi che ci regalerà emozioni indimenticabili. Il Giro è una manifestazione storica, la più importante del nostro Paese, e un tale evento richiede grande lavoro da parte di molte persone».