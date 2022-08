Giulia Dalla Pria, laureata a Ca’ Foscari e premiata alla Camera

Martedì 19 luglio ha conseguito la laurea magistrale in "Sviluppo interculturale dei sistemi turistici", concludendo la sua discussione della tes "Generazione Z e turismo: il caso "vacanze studio Estate INPSieme Estero"" con un 110. Nella stessa settimana, a soli 3 giorni, Giulia Dalla Pria, 25 anni, è stata premiata alla Camera dei deputati con la pergamena "Premio America Giovani" da parte della Fondazione Italia Usa. Un riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane.



La Fondazione, nata per testimoniare l'amicizia tra il popolo italiano e americano, si dedica da anni ad attività di promozione della cultura. Il "Premio America Giovani" ha l'obiettivo di valorizzare ogni anno mille giovani neolaureati italiani con il massimo punteggio protagonisti di un percorso universitario di eccellenza, sostenendoli concretamente, con l'acquisizione delle migliori competenze per affrontare le sfide internazionali e nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

La premiazione di Giulia ha riguardato la conclusione del suo percorso di laurea triennale in "Lingue, civiltà e scienze del linguaggio" conseguita nel novembre 2019 sempre presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Per l'anno accademico 2020/2021, la Fondazione Italia Usa le ha concesso la borsa studio per la frequenza gratuita del master online in "Global Marketing, Comunicazione e made in Italy" concluso a luglio 2021 con il massimo dei voti, elaborando per l'agenzia Ice un project work riguardante l'implementazione del piano di marketing del Grana Padano Dop.

A tutti i vincitori del "Premio America Giovani" è stata offerta per l'anno 2022 una borsa studio a copertura totale per la frequenza del nuovo, prestigioso ed esclusivo master online della Fondazione Italia Usa in "Leadership per le relazioni internazionali e made in Italy". "Tutto il mio percorso universitario, master e premiazione - ha dichiarato ti Giulia Dalla Pria - hanno contribuito alla crescita del mio bagaglio culturale e curriculum professionale, da investire prontamente nel mondo lavorativo".