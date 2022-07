Giulio Manieri Elia confermato alla direzione delle Gallerie dell'Accademia

Storico dell'arte di origini romane, ma veneziano di adozione, Giulio Manieri Elia è stato confermato alla direzione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Insediatosi a maggio 2019, continuerà a dirigere il museo per i prossimi quattro anni.

Nel corso del suo primo mandato, Manieri Elia ha proseguito il riallestimento complessivo del museo, arrivando a restituire alla visita ben 2000 metri quadrati di nuove sale, già oggetto di importanti interventi architettonici e impiantistici diretti dal Segretariato regionale del MIC, secondo un progetto denominato “Grandi Gallerie”. Alla conclusione dei lavori, prevista entro la primavera del 2024, si avrà un nuovo ordinamento scientifico dell’intero complesso con un percorso espositivo che si snoderà lungo una superficie di oltre 5 mila metri quadrati.

Un importante traguardo, raggiunto a fine agosto 2021, è stata l'apertura al pubblico, per la prima volta, dei monumentali saloni Selva-Lazzari, al piano terra del museo, allestiti con un inedito percorso espositivo dedicato alla pittura a Venezia e nel Veneto del Seicento e Settecento, incluse alcune opere mai esposte prima e restaurate per l’occasione, tra le quali spicca il potente Castigo dei serpenti di Giambattista Tiepolo, una tela di oltre 13 metri di lunghezza. L’apertura di questa ala ha consentito di restituire circolarità al percorso al piano terra, prima separato in due tronconi, e ha segnato il completamento dell’itinerario artistico del museo con due sezioni, prima poco rappresentate.

«La prospettiva che abbiamo davanti di quattro ulteriori anni di intensa attività in museo - ha dichiarato il direttore - ci rende felici e ottimisti sulla concreta fattibilità di vedere finalmente ultimati i grandi lavori, iniziati nei primi anni 2000, di rinnovamento, ampliamento ed aggiornamento del percorso espositivo di questo straordinario museo, unico al mondo».