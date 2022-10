Nuova Ztl a Chioggia da primavera 2023. Armelao: «Un gesto che tutela l’ambiente»

«Abbiamo modificato la precedente versione della Ztl per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Si tratta di un processo culturale che riguarda tutti noi. Sarà facile abituarsi, il traffico sarà più ordinato e avremo fatto un gesto che tutela l’ambiente, così come stanno facendo tutte le città con un bellissimo centro storico da salvaguardare. La Ztl partirà nella primavera del prossimo anno». Così Mauro Armelao, sindaco di Chioggia.

Intanto partono le procedure di comunicazione delle targhe per gli aventi diritto, in attesa dell’entrata in vigore della Zona a Traffico Limitato in centro storico a Chioggia. È possibile comunicare la targa del proprio veicolo per il rilascio dell'autorizzazione al transito e alla sosta nell'area in questione, andando in via Poli, 1 (palazzine direzione del mercato ittico, lato ovest, primo piano) dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per consegnare la richiesta. Per info c'è anche il numero verde 800 761 911. L’Amministrazione comunale in questo accompagna all'entrata in vigore della nuova viabilità.

«Ora iniziamo con la registrazione e successiva autorizzazione. Potremo anche valutare eventuali segnalazioni, se compatibili con l'intervento nella sua globalità, costato 250.000 euro», dice Armelao. La richiesta di autorizzazione riguarda per ora solo gli autoveicoli e pertanto ciclomotori e motocicli possono accedere senza il nullaosta.

Le autorizzazioni sono rilasciate per il transito e la sosta nella Ztl da: