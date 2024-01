Gondola e leone alato sotto grappa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Saranno una trentina di bottiglie di grappa Alexander, by Bottega, nelle quali verranno inserite le miniature, in vetro soffiato, delle più conosciute bellezze e simbologie delle nostre città. Un capolavoro dei maestri vetrai della soffieria di proprietà di Bottega spa che hanno già inixiato il loro lavoro con il Colosseo, la Torre di Pisa, la gondola e il Leone alato ma che proseguiranno con la Mole Antonelliana, la Madonnina, Pulcinella in onore di Napoli, i Trulli di Alberobello, l'arena e il balcone di Giulietta per Verona e altre miniature davvero particolari. Verranno commercializzate nella quarantina di Prosecco Bar nel mondo, i ristoranti-bar che Bottega ha aperto soprattutto nei principali aeroporti di mezzo mondo. In azienda e in soffieria si sta valutando anche la possibilità di miniaturalizzare Palazzo Ducale di Venezia e il Castello degli Estensi a Ferrara.