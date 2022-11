Una gondola potrebbe diventare in futuro un set Lego

Una gondola tra i set Lego? In futuro, chissà. L'idea è del polacco Sebastian Przyby?, che da appassionato dei mattoncini colorati ha realizzato una riproduzione piuttosto fedele della più celebre delle imbarcazioni di Venezia, "iscrivendola" al programma Lego Ideas. Se il progetto dovesse ottenere, nel tempo, 10 mila voti da parte degli utenti registrati al portale, l'azienda danese potrebbe valutare di commerciare il prodotto attraverso il proprio canale ufficiale.

La gondola di Sebastian, ad oggi, ha ottenuto poco più di 650 voti, ben distanti dai 10 mila necessari; se il progetto dovesse tuttavia essere supportato da altri 350 utenti, e quindi arrivare a 1.000 sostenitori, il prototipo guadagnerebbe il diritto di rimanere in vetrina sul sito per un altri sei mesi, restando così in corsa per l'obiettivo (qui il link per votare).

Commentando il suo progetto, Sebastian ha dichiarato: «La mia ultima visita a Venezia mi ha ispirato a creare una delle barche più riconoscibili al mondo. Mi sono sempre trovato bene nel ricostruire oggetti reali sulla base di foto e disegni originali, prestando grande attenzione a non perdere nessun dettaglio importante. Ho fatto del mio meglio per rendere il modello il più possibile simile all'originale».