Gondolieri sub: nuova immersione nei canali di Venezia, 300 chilogrammi di rifiuti recuperati

Un cestino portasigarette, cavalletti per l'acqua alta e reti metalliche. Ma anche pezzi di tubazioni, bottiglie e copertoni utilizzati come parabordi dalle imbarcazioni, per un totale di circa 300 chilogrammi di materiale. E' quanto hanno recuperato questa mattina i gondolieri sub dell'associazione di categoria Gondolieri di Venezia che, con il sostegno dell'Amministrazione comunale, hanno rinnovato il loro impegno per ripulire i canali di Venezia.

Dopo il successo degli interventi precedenti, che hanno consentito di recuperare varie tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo in fondo a canali e rii veneziani, i volontari si sono immersi tra le 7 e le 9 di stamattina nelle acque del rio del Vin, nel sestiere di San Marco.