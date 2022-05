Gondolieri sub: nuova immersione per recuperare i rifiuti sommersi

Dopo il successo degli interventi precedenti, che hanno consentito il recupero di tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo sui fondali dei canali e rii veneziani, i gondolieri sub dell’associazione di categoria Gondolieri di Venezia, con il sostegno dell'amministrazione comunale, si preparano ad immergersi nuovamente.

L'appuntamento è per domenica 8 maggio, dalle 8 alle 14. I sub s’immergeranno prima nel rio di San Moisè, nel tratto compreso tra il ponte omonimo e l’uscita del rio in Canal Grande; successivamente l’attività si sposterà nel bacino sul retro del teatro La Fenice, all’incrocio tra il rio de l’Alboro – Ostreghe, rio della Vesta e della Verona in corrispondenza dei ponti Maria Callas, Storto e San Cristoforo.