Intesa Google-Citynews per ospitare le notizie del Gruppo su Showcase: anche VeneziaToday sulla nuova piattaforma

Il Gruppo editoriale Citynews ha sottoscritto un accordo pluriennale con Google in base al quale Mountain View pagherà Citynews per poter mostrare i contenuti delle sue 53 testate digitali su Showcase. Tra le testate presenti ci sarà ovviamente anche VeneziaToday.it. Si tratta di un accordo storico che coinvolge altri 13 editori del nostro Paese, sia di portata nazionale che di carattere locale.

«Siamo molto orgogliosi di aver concluso un accordo con Google per il riconoscimento dei diritti previsti nella Direttiva europea sul copyright – commenta Luca Lani, CEO di Citynews – Ma siamo soprattutto felici di poter distribuire le nostre notizie nell'ambiente Showcase. Un ambiente pensato per una fruizione che valorizza i contenuti giornalistici e la curation gestita direttamente dalle redazioni».

«Grazie a questo nuovo accordo, che era molto atteso - aggiunge Giampietro Bisaglia, direttore responsabile di VeneziaToday - i nostri tanti lettori potranno continuare a usufruire in modo ancora più immediato di quella informazione digitale moderna che conquista ogni giorno sempre più audience anche a Venezia, valorizzando così maggiormente la sua grande qualità e spessore editoriale che, insieme alla completezza dei nostri canali digitali, da sempre sono così apprezzate dai lettori di VeneziaToday».

«Questi nuovi accordi – dichiara Fabio Vaccarono, vice president di Google e managing director di Google Italy – rappresentano un importante passo avanti e confermano l'impegno di Google verso gli editori italiani. I nostri editori partner avranno accesso a nuove opportunità per valorizzare i propri contenuti e per aumentarne la profittabilità. Siamo felici di contribuire allo sviluppo dell'ecosistema digitale per il mondo degli editori e di rafforzare il nostro impegno verso il giornalismo di qualità».

Cos’è Google News Showcase

Google News Showcase è un nuovo programma di licenze annunciato da Google nel 2020, che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti più approfonditi a fronte di una remunerazione per gli editori firmatari degli accordi. Showcase sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi e sarà visibile a tutti coloro che usano Google News e, a breve, anche a chi usa Google Discover. Il nuovo prodotto Google offrirà maggiore visibilità agli editori che, a loro volta, avranno la possibilità di rendere accessibile le proprie news in un formato innovativo pensato, da un lato, per valorizzare i contenuti attraverso nuove funzionalità, dall’altro, per consentire ai lettori di identificare immediatamente la fonte dell’informazione.

Come funziona

Google News Showcase è composta da story panels in grado di permettere agli editori di costruire una narrazione più approfondita e contestualizzata. Questo sarà possibile attraverso nuove funzionalità introdotte da Google quali timeline, elenchi puntati e articoli correlati. A queste funzioni sarà possibile integrare altre risorse come video, audio e briefing giornalieri. I lettori potranno quindi cliccare sull’anteprima della notizia per essere reindirizzati in maniera automatica al sito web della testata giornalistica, dove potranno leggere e approfondire la news.