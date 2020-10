La mostra fotografica che racconta le donne malate di cancro | VIDEO

Sono corpi, volti, cicatrici ma anche sorrisi ad essere stati immortalati dalla fotocamera della trevigiana Elisa Adamo e che - fino a domani - saranno esposti all’interno di una mostra fotografica intitolata Graffi di esistenza, presso il Palazzo della Provvederia a Mestre.

Si tratta di dodici scatti in bianco e nero che ritraggono sette donne, dai 28 ai 56 anni, malate di cancro: un percorso durato un anno e realizzatosi grazie all’incontro tra Elisa e la psicomotricista mestrina Tatiana Zancaner.

«Nel settembre 2019 abbiamo dato vita a Scattiamo il cancro, un’associazione di volontariato che, attraverso il ritratto fotografico, vuole mettere al centro la donna e la sua fragilità, ma anche la sua forza, la sua femminilità e il suo coraggio - spiegano Elisa e Tatiana -. Il nostro scopo è la sensibilizzazione del cancro femminile attraverso l’arte fotografica, per dare voce ai vissuti delle donne che lottano, portando messaggi di verità e speranza».

Un progetto nato quasi per gioco, per trascorrere qualche ora di leggerezza esorcizzando la paura del cancro - come raccontato dalle due fondatrici - ma che si trasforma ben presto in qualcosa di più: una rete che ormai coinvolge numerose donne che vogliono narrare la loro storia attraverso la fotografia.

Elisa fotografa con maestria i “graffi di esistenza” presenti nei corpi di queste donne coraggiose, proponendo degli interessanti giochi di luce e restituendo allo spettatore l’intensità degli sguardi immortalati.

L’esposizione è stata inaugurata lo scorso 20 ottobre e sarà visitabile fino al 24 ottobre, dalle 16.30 alle 19.00.