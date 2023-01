A Mestre l'edizione invernale del Grand Central Literary Festival

Mercoledì 25 gennaio 2023 ricomincia la confluenza di clienti e lettori, appassionati e curiosi, che al bistrot Grand Central di Mestre trovano il valore aggiunto del Literary Festival ideato e organizzato da Silvia Scagnetto e che si svolge regolarmente dal giugno 2021.

Il format si ripete uguale in questa nuova fase: un autore presenta la propria pubblicazione dialogando con un moderatore di fiducia, il pubblico ascolta, tra un aperitivo e un cicchetto, chi vuole intervenire per proporre spunti di riflessione o soddisfare curiosità sul libro è sempre libero di farlo, gli autori sono disponibili per dediche e firmacopie.

Gli ospiti dell'edizione invernale 2023

Dal 25 gennaio al 1° marzo, ogni mercoledì alle 18:45, sul palco del Grand Central saliranno Luigi Fincato con “Gente di terraferma" (Il Prato, 2022), Gianfranco Matterazzo con “Via delle rovine” (Arvan, 2022), Mauro Ciancimino con “Il cobra e il leone" (Mazzanti Libri, 2019), Pietro Farinea con “L’erostrata” (Mazzanti Libri, 2021), Anna Simonato con “Rita e Marco” (Montag, 2021) e infine Fabrizio Chiaramonte con “Il contributo della Regia Marina alla Crociera aerea del Decennale” (LoGisma 2022), per una panoramica a 360° su generi letterari e tematiche riconducibili agli argomenti più diversi.

Oltre agli autori, anche tra i moderatori si celano personalità e professionisti affermati: Pierluigi Rizziato (giornalista), Riccardo Calzavara (editore) e Roberta Gerardi (grafica), il professor Arduino Paniccia (esperto di geopolitica e strategie militari, opinionista nelle migliori reti televisive), Riccardo Bozza (esperto di marketing), Michela Manente (dirigente scolastico, scrittrice e giornalista pubblicista), Sarah Lantieri (imprenditrice).

La direzione artistica della rassegna è a cura di Silvia Scagnetto, manager sportivo ed organizzatrice di eventi, che diede vita a questo Festival con l’obiettivo da un lato di ricreare una socialità perduta e dall’altro di garantire la possibilità di presentare la propria opera anche a scrittori esordienti, con la particolarità che tutto questo si realizzasse in un clima amichevole e collaborativo tra tutte le parti in causa. Ora il Grand Central Literary Festival è un appuntamento che inizia ad avere un respiro nazionale (la presenza di autori da fuori regione lo conferma) ma rimane ferma la condivisione con Grand Central sulle grandi potenzialità di questo evento per la riqualificazione del Quartiere Piave a Mestre.

Proseguirà, anche per questi sei incontri in programma, la collaborazione con l’associazione Mestre Mia, sempre attiva e attenta a tutto quello che succede in città. Grazie alla presenza di un loro collaboratore, ogni incontro con autore sarà mandato in diretta su facebook, garantendo così la visione a chi abita più lontano o non può presenziare per i motivi più disparati.

La Winter Edition 2023 del Grand Central Literary Festival è un’idea che, nata dalla mente creativa della Scagnetto, si realizza ora grazie alla collaborazione con la Libreria San Michele, l’associazione sportiva Judokwai e ovviamente la ferma volontà di Giovanni Dal Poz, titolare del Grand Central, di fornire una proposta cultural-letteraria oltre che musicale agli avventori del suo locale e a chiunque voglia condividere questi momenti.

L’ingresso agli incontri con l’autore è gratuito e il normale servizio di bar/ristorazione è comunque operativo per tutti.

Tutte le informazioni sui singoli eventi si possono reperire sui social e sul sito Eventbrite tramite il quale è possibile anche effettuare la prenotazione dei tavoli. Per contatti: literaryfestivalmestre@gmail.com