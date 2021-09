«Soluzione Fusina per le navi. Fine degli scontri». Martini: «Ora nominare l'Autorità»

«Dal 2 settembre approderanno, al Porto traghetti, Ro-Ro e Ro-Pax di Fusina, le prime grandi navi da crociera, interrompendo il periodo buio della economia marittima veneziana legata al traffico passeggeri e la preoccupazione degli addetti e delle loro famiglie. Queste prime due navi sono di stazza inferiore alle 50.000 Tsl, ma Fusina potrà ospitare anche le navi maggiori oggi autorizzate ad entrare in laguna, basterà che si predispongano adeguati sistemi di ancoraggio. Con questo si conferma quello che andiamo dicendo da quasi 5 anni: il passaggio per il Bacino di San Marco non era e non è indispensabile al traffico portuale». A pochi giorni dall'individuazione degli approdi diffusi a Venezia per salvare la crocieristica (con l'arrivo di 31 unità nei prossimi mesi), l'ex consigliere Renzo Scarpa, Andrea Gersich e Renato Darsiè proponenti la soluzione transitoria di Fusina rispolverano le loro proposte.

«Peccato ci sia voluto un decreto governativo per stabilirlo. Siamo certi che Fusina risulterà la più adatta rispetto a tutte le altre soluzioni sin qui ipotizzate, e non sarà necessario ricorrere a ulteriori realizzazioni e molte decine di milioni di euro. Riteniamo che, in attesa dell’assetto definitivo all’esterno della laguna, gli investimenti debbano essere dedicati alla salvaguardia ambientale», sottolineano, indicando tra le azioni da intraprendere a loro avviso l'elettrificazione delle banchine per l’alimentazione per avere una riduzione dell’inquinamento, e il ripristino morfologico della laguna circostante il canale dei Petroli. «Ci auguriamo sia terminata la fase degli scontri di potere e delle speculazioni - concludono - e si possa operare per ricreare un’economia articolata dove le attività portuali possano prestare il proprio contributo a mantenere Venezia una città viva, un luogo dove nuovi residenti possano costruire il proprio futuro e scelgano di abitare».

Sul tema grandi navi il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!), chiede di «non abbassare la guardia sul terminal provvisorio a Marghera, che non sarà certo pronto domani. Pare tornato in auge il terminal di Fusina per le navi di stazza media. Ma, sorge spontanea la domanda, i 5000 del famoso indotto sono tutti soddisfatti così? Che la decisione di Draghi sia arrivata in laguna come un fulmine a ciel sereno è un dato di fatto – continua Martini – ma si deve ora percorre la via ‘buona’, quella veramente sostenibile, non lasciare che si facciano strada altre soluzioni dannose. Il pericolo che venga dato l’ok all’escavo dei canali dei Petroli e Vittorio Emanuele è dietro l’angolo e questo significa: movimentazione di fanghi tossici e ulteriore alterazione dell’equilibrio idrodinamico della laguna. Questa non è la soluzione. È essenziale venga individuata una figura super partes, competente e garante della legalità, per guidare l’Autorità per la Laguna».