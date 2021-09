Decreto Green Pass, Cgil: «Lunedì rischio caos nelle scuole»

Giordano (Fp Cgil Venezia): «Potrebbe non esserci in molte sezioni la compresenza di personale per tutta la durata del periodo di accesso»

Il recente decreto che estende l’utilizzo del Green Pass nelle scuole comunali non sta trovando una pronta ed adeguata risposta dell’amministrazione che rischia di lasciare nel caos le scuole il primo giorno». A sostenerlo è Daniele Giordano, segretario generale della Fp Cgil Venezia. «Da un anno sosteniamo che serva potenziare il personale dei servizi educativi ed incluso l’organico di Ames e abbiamo solo ricevuto risposte negative - continua -. Questo personale dovrà gestire l’accesso alle scuole e verificare che tutti coloro che accedono

abbiano il Green Pass per accedere alle strutture scolastiche. In caso dovesse ravvisare l’assenza del certificato verde dovrà sostituirsi ai genitori per gestite l’accoglienza e le educatrici e insegnanti procedere all’accoglienza».

Cosa potrebbe accadere nel caso se si presentassero tre famiglie in contemporanea ed una sia sprovvista di Green Pass? «Ci saranno inevitabili difficoltà - sostiene Giordano -. Da mercoledì le scuole saranno a tempo pieno e potrebbe non esserci in molte sezioni la compresenza di personale per tutta la durata del periodo di accesso, sperando anche che nessuna educatrice o insegnante si ammali. Serve un cambio di passo radicale per la scuola pubblica comunale, con il potenziamento degli organici e serve riconoscere l’indispensabile lavoro che fa il personale Ames che è parte integrante della tenuta dei servizi».

Intanto, lunedì la maggioranza di centrosinistra della Municipalità di Venezia presenterà un ordine del giorno sul trasporto pubblico nella riunione del consiglio di municipalità Venezia Murano Burano. «L'indispensabile ripresa dell'attività scolastica in presenza non può essere compromessa dall'insufficienza del servizio pubblico di trasporto – spiega Alberta Baldan (Pd) presidente della commissione Politiche educative della Municipalità - la cittadinanza ha già sopportato infiniti disagi negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda il trasporto acqueo, aggravati dalla ripresa dei flussi turistici. Ora con la ripresa dell’attività scolastica ci sarà un concreto problema di sicurezza sanitaria per gli stessi studenti ma anche per gli anziani, i lavoratori, la cittadinanza».

Con questo ordine del giorno, il centrosinistra intende chiedere all'amministrazione un «confronto sul piano di aggiornamento richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - aggiunge Franco Schenkel (Venezia Verde e Progressista), esecutivo municipale delegato sui trasporti – e di avere un ruolo attivo verso Regione, Stato e Ue per reperire risorse che garantiscano nella nostra comunità locale la qualità del servizio di navigazione e il suo equilibrio economico anche senza la rendita turistica».