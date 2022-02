L'annuncio di Draghi: stop allo stato di emergenza e nuove regole sul green pass

Via le restrizioni: dopo il 31 marzo 2022, come scrive Today, lo stato di emergenza non sarà più prorogato, spariranno le zone a colori e verrà allentato gradualmente l'obbligo di green pass. Ad annunciarlo è stato il presidente del consiglio Mario Draghi. «Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli», ha spiegato il premier parlando al Maggio Musicale Fiorentino. Lo stesso Draghi ha aggiunto che «che è intenzione del governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo».

Il presidente del Veneto Luca Zaia l'ha definita «una buona notizia» e ha commentato: «Oggi le condizioni del contagio ci permettono di dire che siamo entrati nella fase di convivenza. Il provvedimento andrà a infondere maggiore fiducia nella popolazione e a decretare un percorso che tutti abbiamo auspicato. I dati, del resto, ci dicono che nonostante i tanti contagi, la stragrande maggioranza sono asintomatici e, nelle ultime settimane, non si traducono in eccessivi ricoveri. Il virus è cambiato e sono mutate anche le ricadute sulle strutture ospedaliere», tanto è vero che il Veneto ha riaperto alle visite dei familiari e avviato il programma per il recupero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

L'escutivo si prepara dunque ad allentare le misure anti-Covid, anche negli istituti scolastici. Con la fine dello stato di emergenza «le scuole resteranno sempre aperte per tutti», ha fatto sapere il presidente del consiglio, spiegando che però «saranno eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe».

Green pass e stato di emergenza: cosa cambierà dal 1° aprile 2022

In sintesi:

Dopo il 31 marzo 2022 non sarà prorogato lo Stato di emergenza;

Dal 1° aprile le zone a colori non esisteranno più;

Per svolgere determinate attività non sarà più necessario il super green pass (Draghi ha parlato di fiere, sport, feste e spettacoli):

Nelle scuole sarà abolita la quarantena da contatto e l'obbligo di Ffp2 in classe.

Via le restrizioni in Italia: cosa ha detto Draghi

«Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento - ha spiegato il premier. - La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Continueremo - ha aggiunto - a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto».

Il presidente del consiglio ha parlato anche dei ristori per i settori più colpiti dalla pandemia. «L'Italia è in ripresa, ma il governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà». Gli aiuti sono arrivati «per il settore del turismo», ha detto, e «nel più recente decreto ristori stanziamo altri 100 milioni per il fondo unico nazionale del turismo, che si aggiungono ai 120 milioni stanziati con la legge di bilancio. Sempre nello stesso decreto, aiutiamo gli operatori del settore con la decontribuzione per i lavoratori stagionali e un credito d'imposta per gli affitti di immobili».