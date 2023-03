Jesolo, nasce il Gruppo Chioschi Fipe-Confcommercio

È nato il Gruppo Chioschi Fipe – Confcommercio. In un momento storico particolarmente importante per il futuro delle attività che si trovano lungo l’arenile, è stata costituita una nuova realtà che, in seno a Confcommercio, rappresenta gli interessi dei chioschi, attività che operano direttamente lungo l’arenile di Jesolo, in tutte le sedi istituzionali.

A guidare questa nuova realtà è Mirco Zanchetto, imprenditore jesolano che già è al timone del Caid (Commercianti Alimentari Itineranti Demaniali, i cosiddetti “carrettini” dei gelati e delle bevande) e che siede nella giunta esecutiva della Fiva Confcommercio, la federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche, a livello nazionale. «In questo momento è necessario mettere in campo tutte le forze, le esperienze e le professionalità per affrontare un futuro prossimo impegnativo. Ci sono sfide che ci attendono – dice Zanchetto – e per le quali dobbiamo farci trovare pronti. Da parte mia metterò a disposizione tutta l’esperienza che ho maturato in questi anni dal punto di vista associativo, oltre che l’impegno che non mancherà in alcun istante. Sono sicuro che ci sarà l’apporto da parte di tutti per raggiungere i nostri obiettivi, che partono dalla salvaguardia degli investimenti fatti negli anni per offrire servizi di qualità ai turisti che frequentano Jesolo».

Per il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa, l’elezione di Zanchetto nella giunta nazionale della Fiva è la dimostrazione di quanto abbia lavorato bene da quando ha iniziato questo impegno. «È facendo squadra e venendo rappresentati da una realtà così rappresentativa come Confcommercio che si possono ottenere importanti risultati - dice Faloppa -. Gli auguro di raccogliere ancora tante soddisfazioni, in un momento in cui il comparto turistico ha bisogno dell’apporto di ogni singolo operatore, a cominciare da chi occupa posizioni all’interno delle associazioni di categoria».