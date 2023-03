«Portale gotico di San Zaccaria ridotto a stato di latrina ad uso dei piccioni», esposto alle Belle Arti

Un esposto alla «Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia» per sollecitare un intervento di protezione della scultura presente nell'antico portale di accesso al campo di San Zaccaria, ridotto «a stato di latrina ad uso dei piccioni». A presentarlo è stato un 49enne vicentino che, lo scorso 5 marzo, ha fotografato lo stato dell'opera.

«Con mio sconcerto ho potuto constatare come a seguito della rimozione della rete di protezione atta a custodire l'apparato scultoreo delle lunetta del portale dalla presenza invasiva dei volatili, le magnifiche sculture tardo-gotiche che coronano la struttura architettonica siano ridotte a allo stato di latrina ad uso dei piccioni non più ostacolati dalla protezione un tempo presente - si legge nell'esposto -. Non occorre soffermarci ulteriormente su come le deiezioni animali siano estremamente dannose per le superfici e i corpi lapidei proprio in ragione dell'acidità dei guani animali. Peraltro le sculture richiamate erano già state in un recente passato oggetto di un serio e accurato restauro come senz'altro di Vostra conoscenza. I rimarchevoli risultati del quale restauro sono ora messi seriamente a rischio o in pericolo in ragione del mancato intervento di chi di competenza».

Insomma, una segnalazione che richiede un intervento immediato per scongiurare il pericolo che la preziosa scultura venga danneggiata. «In casi del genere, tanto prima avviene l'intervento a tutela del bene quanto più agevole e meno oneroso risulterà quest'ultimo - continua l'esposto -. Si chiede ai Vostri uffici di intervenire prontamente, ovvero di segnalare l'accaduto a chi di competenza affinché l'aggravio della situazione abbia ad interrompersi immediatamente: anche ripristinando non solo la protezione, ma pure avendo cura di rimuovere il guano alla base del danno in corso».