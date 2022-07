Gli agenti della Guardia Civíl spagnola pattugliano Venezia insieme ai carabinieri

Anche quest’anno è partito il pattugliamento congiunto tra carabinieri e Guardia Civil Spagnola a Venezia che si inserisce nel più ampio progetto del dipartimento della pubblica sicurezza che prevede pattugliamenti anche a Roma, Firenze, Milano, Napoli e Palermo.

Si tratta di un’iniziativa di grande impatto per i turisti e la collaborazione verterà principalmente nell’assistenza, in primis linguistica, alle pattuglie locali dell’Arma in attività di controllo del territorio, in uniforme, ma senza arma individuale, per agevolare i numerosi visitatori di quel Paese nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli agenti spagnoli saranno in servizio a Venezia fino al 31 luglio.

«L’impiego congiunto delle pattuglie evidenzia l’impegno nello sperimentare con successo nuove sinergie operative con paesi esteri, rafforzando ancor di più le partnership internazionali - spiegano dall'Arma -. L’obiettivo è quello di annullare le distanze tra le law enforcement rendendo gli scambi info/investigativi immediati e qualificati; infatti, solo fornendo risposte pronte è possibile aumentare la capacità di contrasto al crimine, perché le criticità del sistema sicurezza si affrontano solo con una diffusa e proattiva cooperazione di polizia sia interna che con i Paesi esteri».