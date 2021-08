La Collezione Guggenheim adegua le modalità d'ingresso: dal 6 agosto obbligo di green pass

Per entrare al museo sarà necessario essere vaccinati, oppure guariti, oppure avere un tampone negativo

I luoghi di cultura si adattano alle norme: in base alle attuali disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, dal 6 agosto 2021 per accedere alla Collezione Peggy Guggenheim sarà obbligatorio esibire il green pass. Sono esclusi i minori fino a 12 anni e altri soggetti esenti secondo legge.

Il green pass, come noto, dovrà attestare uno dei seguenti casi: l'avvenuta vaccinazione (anche solo la somministrazione della prima dose), l’avvenuta guarigione, il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la visita. Al momento del controllo, ai visitatori verrà richiesto di esibire un documento d’identità. La Collezione Peggy Guggenheim è aperta tutti i giorni, eccetto il martedì, dalle 10 alle 18, con prenotazione online obbligatoria. Per prenotare la propria visita guggenheim-venice.it