Guida al Venice VR Expanded, la sezione di realtà virtuale della Mostra del Cinema

Sono 44 le opere complessive, provenienti da 24 paesi, che saranno presentate dal 2 al 12 settembre nella sezione di Vitual Reality della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Rinominata Venice VR Expanded, quest’anno la sezione sarà accessibile interamente online e presenterà, nello specifico, 31 progetti immersivi in concorso, 9 Best of VR fuori concorso, selezionati tra le migliori opere internazionali VR completate dopo l’edizione del 2019, e 4 progetti firmati Biennale College Cinema - VR presentati fuori concorso.

Sono tre le modalità attraverso le quali si potrà accedere alla selezione ufficiale e alle attività di Venice VR Expanded.

Accesso libero online

L’accesso libero online - consentito a spettatori maggiori di 14 anni - con gli appositi visori VR o con un PC, sarà possibile da martedì 25 agosto previa registrazione sul sito della Biennale.

Sarà possibile visionare 36 progetti: 23 tra quelli in concorso, i 9 del Best of VR e i 4 di Biennale College Cinema VR.

Le informazioni sui visori compatibili e sulle modalità attraverso le quali gli spettatori potranno visionare ogni progetto sono disponibili online.

Accesso con accredito VR

Questo tipologia di accesso online, prevista sempre per spettatori maggiori di 14 anni dotati di un visore VR o di un PC, offre contenuti esclusivi e sarà possibile per tutti gli accreditati della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e per tutti coloro che richiederanno l’accredito VR, dal costo di 100 euro, sul sito della Biennale.

L’accredito VR offre l’accesso a tutti i progetti presentati nella sezione e ad una versione speciale del Venice VR Expanded Virtual World su VRChat, realizzato da VRrOOm. Nell’area Garden del Virtual World gli accreditati potranno inoltre partecipare ad eventi speciali, panel, incontri e social happenings, come le sessioni online Meet the Creators: Directors Talks moderati da Michel Reilhac e Liz Rosentha, streaming dei panel del Venice Production Bridge sul VR, eventi di meetup, di apertura e chiusura e assistenza dedicata all’interno della piattaforma Venice VR Expanded, con benvenuto ai visitatori e una guida alla Virtual Reality.

Dopo che lo spettatore avrà scelto la modalità di accesso, libera o con accredito, potrà scegliere il proprio percorso. Ecco i tre dispositivi tra cui potrà scegliere, in base alla tipologia di accesso:

Un visore collegato ad un computer fornirà il più ampio accesso alle selezioni (Oculus Rift o Rift S oppure HTC Vive o Vive Pro); Oculus Quest stand-alone: il visore più semplice, non collegato ad un computer, che consente l’accesso solo ai 6 progetti realizzati per Facebook’s Oculus Quest e a 9 progetti 3DoF (3 Degrees of Freedom); Un PC Windows: per coloro che non hanno a disposizione un visore sarà infatti possibile esplorare Venice VR Expanded tramite un computer. Questa modalità non consentirà di vivere l’esperienza immersiva, tuttavia lo spettatore avrà accesso a mondi a 360°. Questa modalità di accesso non sarà possibile tramite Mac.

Con entrambi i dispositivi del punto 1 e 2 sarà possibile accedere a tutte le opere della selezione e visitare il Venetian Virtual World, epicentro e punto di partenza consigliato per visitare il Venice VR Expanded, realizzato da VRrOOm e creato all’interno della piattaforma VRChat.

Per accedere al Venice VR Expanded Virtual World sarà sufficiente scaricare VRChat e selezionare il Venice VR Expanded World. Gli spettatori, sia accreditati che con accesso libero, riceveranno istruzioni per l’accesso. Verranno quindi trasportati immediatamente in una hall d’ingresso al Venetian World e, da questa, lo spettatore verrà reindirizzato sull’isola VR. Dall’isola VR lo spettatore entrerà poi in una sala espositiva in cui verranno presentati i 44 progetti VR. Entrando in ogni singola alcova lo spettatore, attraverso un portale, potrà assistere a un’anteprima del progetto e trovare le istruzioni specifiche su come accedervi. Alcuni progetti VR saranno accessibili direttamente attraverso il portale, altri richiederanno l’accesso tramite un’altra piattaforma ospitante. Le istruzioni verranno fornite passo dopo passo in modo chiaro e semplice. Dopo la registrazione sarà reso disponibile un tutorial che guiderà lo spettatore attraverso il Venice VR Expanded.

Accesso fisico nelle 15 istituzioni satellite network nel mondo

Le opere di Venice VR Expanded saranno accessibili anche grazie alla disponibilità di 15 istituzioni culturali nel mondo, che formano il Venice VR Expanded Satellite network. Ognuna di esse ospiterà un’esposizione Venice VR Expanded alla quale lo spettatore potrà accedere, prenotando, direttamente presso la singola istituzione.

Gli enti sono: China Academy of Art - Sandbox Immersive Festival, Hangzhou; Comédie de Genève, Ginevra; Design Center Flacon, Mosca; Espace Centquatre-Paris – Diversion cinema, Parigi; Espronceda - Institute of Art & Culture, Barcellona; Fondazione di Venezia - M9 – Museo del ‘900, Venezia Mestre; Koç University Karma Lab in partnership con Soho House Istanbul, Istanbul; Fondazione Giacomo Brodolini, Laboratorio Aperto di Modena, ex Centrale AEM, Modena; Fondazione Giacomo Brodolini, Laboratorio Aperto di Piacenza, ex Chiesa del Carmine, Piacenza; HTC Corporation – Vive Originals, Taiwan; Invr. Space, in Partnership con VRBB e sostenuto da Medienbord, Berlino; Nikolaj Kunsthal, Copenhagen; PHI Center, Montréal; Portland Art Museum & Northwest Film Center, Portland e Stichting Eye Filmmuseum, Amsterdam.