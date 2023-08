Guida ai film in concorso alla 80. Mostra del Cinema di Venezia | VIDEO

Tutto pronto per l'80esima Mostra del Cinema di Venezia che, dal 30 agosto al 9 settembre, tornerà ad animare il Lido. Tra i registi in concorso, una ha già vinto il Leone d'oro in passato: si tratta di Sofia Coppola che, nel 2010, trionfò con il film Somewhere. Ci riprova quest'anno con Priscilla, che racconta le memorie di Priscilla Presley, moglie di Elvis.

La nuova edizione segna anche il ritorno sul grande schermo di Luc Besson, firma di numerosi cult come Léon e Giovanna d'Arco. Quest'anno il regista francese sarà a Venezia con Dogman, un thriller che narra le vicende di Douglas, un emarginato vittima delle violenze del patrigno che tuttavia intrattiene un rapporto speciale con una muta di fedelissimi cani.

E, a proposito di thriller, arriva uno dei maestri contemporanei del genere: David Fincher, autore di capolavori come Se7ev e The Social Network. Al Lido proporrà il nuovo film targato Netfilx, The Killer, con Michael Fassbender e Tilda Swinton. «Un noir brutale, elegante e sanguinario che segue un assassino professionista in un mondo che ha perso la bussola morale», ha spiegato il regista. Con la kermesse veneziana il regista statunitense ha una relazione travagliata: nel 1999, infatti, il suo Fight Club venne presentato alla 56esima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione "Sogni e Visioni", dove venne accolto con fischi e stroncature da parte della critica. In seguito però l'opera divenne un vero e proprio cult, capace di far decollare la carriera di Fincher.

A Venezia torna anche Bradley Cooper con la sua seconda prova da regista. Proprio nelle sale lidensi aveva presentato fuori concorso, nel 2018, il suo primo film, A Star Is Born, con Lady Gaga. Maestro è il nuovo lungometraggio, co-prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg. Protagonista è Leonard Bernstein, compositore statunitense, considerato dalla rivista "Classic Voice" come il secondo più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi.

Grande attesa anche per Poor Things di Yorgos Lanthimos, con un cast stellare che comprende Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. L'acclamato e perturbante regista greco aveva già vinto il Leone d'argento, ossia il Gran premio della giuria, nel 2018 con La favorita. Quest'anno proverà a trionfare con un film sentimentale e fantascientifico che racconta la vicenda di una giovane donna riportata in vita da uno scienziato. L'attrice Emma Stone vinse nel 2016 la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile grazie al suo straordinario lavoro in La La Land di Damien Chazelle. Qualche mese dopo le fu consegnato anche il premio Oscar. Vedremo se questo film le porterà altrettanta fortuna.

Torna a Venezia anche Pablo Larraìn, un regista ormai abitudinario della Mostra del Cinema: dopo i film biografici Jackie e Spencer, incentrati rispettivamente sulla vita di Jacqueline Kennedy e Lady Diana, ci riprova con El Conde, una commedia nera che presenta il dittatore cileno Augusto Pinochet come un vampiro di 250 anni in cerca della morte. «Mi sembrava giusto proporre un'allegoria del male in un momento in cui sembra che la storia debba ripetersi per ricordarci quanto siamo pericolosi, noi come sistema» ha raccontato il regista.

Incentrato sulla figura di Enzo Ferrari è invece il nuovo film di Micheal Mann, autore di produzioni come L'ultimo dei Mohicani e Collateral. Con Adam Driver nel ruolo del magnate dell'automobile, il lungometraggio verrà presentato in anteprima mondiale proprio a Venezia.

Comandante, primo film italiano in concorso, avrà invece l'arduo compito di aprire il festival: diretta da Edoardo De Angelis, la pellicola è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e vede come protagonista Pierfrancesco Favino, già vincitore nel 2020 della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile con Padrenostro di Claudio Noce.

Ritroviamo Favino anche in Adagio, la nuova opera di Stefano Sollima. Il regista romano, celebre autore del film Suburra e della serie Romanzo Criminale, riunisce nel cast anche Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini per raccontare la storia di Manuel, un adolescente che rimane, suo malgrado, invischiato in un affare criminale.

Torna anche Saverio Costanzo che, dopo aver presentato a Venezia La solitudine dei numeri primi e Hungry Hearts (rispettivamente nel 2010 e nel 2014), proporrà Finalmente l'alba, un film di respiro internazionale con Lily James, Willem Dafoe e la star di Stranger Things Joe Keery. Ambientato negli anni Cinquanta, l'opera racconta la storia di una giovane donna, aspirante attrice, che vivrà a Cinecittà una notte ricca di emozioni, durante la quale riscoprirà se stessa.

L'acclamato regista Matteo Garrone, autore di capolavori come Reality e Dogman, sarà al Lido con Io capitano, che racconta l'odissea due giovani senegalesi per raggiungere l'Europa. Il film è ispirato alle storie vere dei ragazzi che hanno compiuto il viaggio narrato.

Dopo il successo internazionale di Volevo nascondermi, Giorgio Diritti prova a vincere il Leone d'oro con Lubo, interpretato dal bravissimo attore tedesco Franz Rogowski: si tratta di un film drammatico, liberamente tratto dal romanzo Il Seminatore di Mario Cavatore.

A incuriosire molto la critica è però il secondo film di Pietro Castellito, astro nascente della cinematografia italiana. Dopo il successo de I predatori, che gli aveva fatto vincere nel 2020 il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, il regista trentaduenne gareggia per la prima volta nel concorso ufficiale con Enea, un film che riunisce le vittime e i carnefici di un mondo estremamente corrotto.