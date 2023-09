Quando Venezia diventa set cinematografico: guida ai film girati nella città lagunare | VIDEO

In questi giorni è possibile vedere al cinema il film Assassinio a Venezia, tratto dal romanzo Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie, in cui l'attore e regista brittanico Kenneth Branagh torna a interpretare il noto investigatore belga, questa volta alle prese con una terrificante storia ambientata proprio nella città lagunare. Assassinio a Venezia è però solo l’ultimo dei tanti lungometraggi realizzati nel capoluogo veneto che, con le sue atmosfere suggestive e misteriose, ha ispirato la nascita di moltissime pellicole.

Il primo è essere indicato è Senso, il capolavoro storico diretto nel 1954 da Luchino Visconti. Ispirato all'omonima novella di Camillo Boito, il film è interpretato da Alida Valli e Farley Granger. Venezia fa da sfondo alla storia d’amore tra la contessa Livia e un tenente austriaco, alla vigilia della terza guerra di indipendenza. L'opera attirò numerose polemiche e fu aspramente colpita dalla censura. Venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove non vinse alcun premio: una sonora sconfitta che venne ritenuta un’ingiustizia dal pubblico e dalla critica.

Del 1970 è invece Anonimo veneziano, diretto da Enrico Maria Salerno, con Florinda Bolkan e Tony Musante nella parte di una coppia che trascorre l’ultimo periodo insieme girovagando in una Venezia splendida ma profondamente malinconica e decadente, alternando momenti di rabbia e di tenerezza. Una storia struggente coronata dalla famosissima colonna sonora di Stelvio Cipriani.

Luchino Visconti torna nella nostra città nel 1971, con Morte a Venezia, tratto dal romanzo dell’autore tedesco Thomas Mann. Anche in questo caso, la laguna fa da sfondo a una storia d’amore tormentata, quella tra il compositore Gustav von Aschenbach e il giovanissimo polacco Tadzio.

Ma nel mondo della settima arte Venezia non è stata solo culla di narrazioni drammatiche: nel 1988 Paolo Villaggio ambienta qui le disavventure dell’intramontabile ragioniere Ugo Fantozzi. Diretto da Neri Parenti, in Fantozzi va in pensione il personaggio nato dalla fantasia di Villaggio raggiunge l’età pensionabile e tenta l’attività politica. Con i suoi colleghi di partito ottiene dall'INPS delle agevolazioni per viaggi organizzati, di cui Filini approfitta subito per prenotare una gita a Venezia.

Un anno dopo, nel 1989, vediamo sbucare dal suolo Harrison Ford, nella parte del leggendario Indiana Jones. Nel terzo capitolo della saga creata da Steven Spielberg, l’archeologo è alla ricerca del Sacro Graal. Un’indagine, questa, che lo porta a Venezia. La scena più celebre è ambientata nella chiesa di San Barnaba, tuttavia nella città lagunare sono state girate solo le sequenze esterne. All’interno del luogo di culto, infatti, non c’è alcuna biblioteca e il lungo segmento nei sotterranei è stato realizzato negli studios cinematografici.

Tutti dicono I Love You è invece il film del 1996 diretto da Woody Allen: un omaggio al cinema degli anni d'oro di Hollywood ammantato di una sceneggiatura brillante e un cast stellare composto da Julia Roberts, Edward Norton e Natalie Portman. A Venezia il protagonista Joe incontra Von e si strugge d’amore per lei nella propria stanza d’albergo, il prestigioso Gritti Palace. Altre location sono Campo Santo Stefano, Ponte San Cristoforo e la Scuola Grande di San Rocco.

Tre anni dopo è Matt Damon a visitare il capoluogo veneto, nei panni di Tom Ripley, il controverso personaggio creato dalla penna di Patricia Highsmith. L’ultimo atto de Il talento di Mr. Ripley, diretto da Anthony Minghella, si svolge proprio a Venezia, precisamente in piazza San Marco e nella stazione di Santa Lucia. Recentemente è stata girata anche la serie Ripley, sempre basata sulla stessa storia. In questo caso, il protagonista avrà il volto di Andrew Scott, già interprete del professor Moriarty nella serie tv Sherlock.

Nel 2000 viene ambientato a Venezia il delicato e premiatissimo film Pane e tulipani di Silvio Soldini, che racconta la storia di una casalinga depressa e trascurata che coglie la possibilità di staccarsi dalla famiglia e dai suoi doveri e per lavorare in un negozio di fiori nella cittadina veneta.

In passato la laguna ha ispirato numerosissimi capolavori letterari, come il Mercate di Venezia di William Shakespeare. E proprio l’adattamento cinematografico diretto nel 2004 da Michael Radford trova location ideale nel complesso monastico di San Giorgio Maggiore, dove è stato ricostruito il palazzo di Porzia.

Il celebre personaggio di Casanova diventa protagonista dell’omonimo film del 2005. A interpretarlo è il compianto attore Heath Ledger, che riproduce movenze e azioni del seduttore veneziano. La pellicola di Lasse Hallström è stata presentata fuori concorso alla 62. Mostra del Cinema.

A partire dagli anni '10, la città lagunare comincia a diventare un set ambito per i film d’azione. Evidentemente, gli inseguimenti tra le calli e i canali devono aver sortito un grande fascino per i registi d’oltreoceano perché, a cominciare da The Tourist, molte storie movimentate vengono ambientate proprio qui. Con i divi Johnny Depp e Angelina Jolie il bistrattato film sopraccitato racconta di un ignaro turista americano che viene coinvolto da un’affascinante donna all’interno di un intrigo internazionale. Tra i tanti posti immortalati troviamo anche Palazzo Loredan, la Peggy Guggenheim Collection, la biblioteca nazionale Marciana e la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia.

Oltre a Indiana Jones anche altre icone del cinema non hanno resistito al fascino lagunare: nel 2006 ci pensa James Bond a solcare i canali: nel ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007, Casino Royale, diretto da Martin Campbell, Daniel Craig sfida il diabolico villan Le Chiffre interpretato da Mads Mikkelsen. Ma nella città più bella del mondo perde l’amore, la bella Vesper Lynd di Eva Green.

Una panoramica di Venezia meno turistica viene mostrata in Pitza e datteri nel 2015. Il film diretto da Fariborz Kamkari predilige gli scorci più nascosti e le atmosfere più ricercate. Nato, come i precedenti lavori del regista iraniano di origine curda, da un soggetto che rievoca vicende personali, il lungometraggio racconta una storia di integrazione con la comicità tipica dei film bollywoodiani e della commedia all’italiana.

E nel 2016 troviamo ancora un thriller ambientato in Piazza San Marco: si tratta di Inferno, girato da Ron Howard e tratto sull’omonimo best seller di Dan Brown. Sulla terrazza dei cavalli di San Marco, il professore di simbologia Robert Langdon interpretato da Tom Hanks – già protagonista del famosissimo Codice Da Vinci – impartisce agli spettatori una lezione di storia, citando perfino il doge Enrico Dandolo.

Alla fine del decennio la Marvel fa atterrare in Italia uno dei suoi supereroi più amati: nel 2019 lo Spiderman di Tom Holland combatte contro le illusioni d’acqua di Mysterio sul Ponte di Rialto e in Campo Santa Maria Formosa. Il set, le cui foto diventarono virali in tutto il mondo, toccò anche luoghi meno conosciuti come Rio di Sant’Anna a Castello.

Nel 2021, invece, viene girato alla Giudecca Welcome Venice di Andrea Segre, presentato in anteprima alla 78. Mostra del Cinema. La storia narra la vicenda di due fratelli, eredi di una famiglia di pescatori di moeche. Autore da sempre impegnato, con il suo film Segre racconta anche l'impatto sempre più profondo del turismo globale.

Un anno dopo troviamo una grande produzione targata Netflix: l’ultimo atto de L'amante di Lady Chatterley è ambientato, tra gli altri luoghi, attorno al Ponte dell’Accademia, dove la protagonista impersonata da Emma Corrin, già interprete di Lady Diana nella fortunata serie The Crown, si strugge per amore.

E infine arriviamo al 2023: a inaugurare il nuovo anno è stato Lagunaria del regista Giovanni Pellegrini, un racconto fantastico immerso nelle acque della laguna veneziana, un grido d'allarme che vuole indagare, attraverso la settima arte, i grandi problemi che affliggono la città in questo periodo storico, come il cambiamento climatico e il turismo di massa. La produzione del film è durata ben cinque anni, subendo una battuta d'arresto a causa della pandemia: un ostacolo, questo, che tuttavia non ha fermato Pellegrini e la sua crew.

Ad essersi fermata è stata invece la produzione dell’ultimo capitolo della saga Mission Impossible: a ottobre 2020, infatti, i ciak in laguna furono bloccati a causa di diversi casi di positività tra i membri della troupe. Al termine dell’emergenza, l’agente segreto Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise, tornò con la sua squadra determinato a recuperare una pericolosissima arma prima che cada nelle mani sbagliate.