La guida dei gondolieri arriva nelle edicole di Venezia

La Guida Ufficiale dei Gondolieri di Venezia arriva in edicola. Il libro nato nel 2022 con l'obiettivo di raccontare Venezia attraverso itinerari inediti e affascinanti scelti dagli stessi gondolieri sarà esposta e messa a disposizione del pubblico, in cinque edicole veneziane. Nata nel luglio 2022 ed edita da lineadacqua insieme all’Associazione Gondolieri di Venezia e al supporto di Terrazza Aperol, questa guida che promuove un turismo intelligente e culturale della città di Venezia debutterà nelle edicole del centro storico, dall'edicola dell’Accademia a quella di Sant’Angelo per poi passare all'edicola delle Guglie, di San Barnaba e di San Zaccaria, che allestiranno dei corner dedicati appositamente a questo libro.

Il progetto di portare la Guida dei gondolieri in edicola è nato dalla firma di un accordo con il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SINAGI), Gruppo di Venezia ed è stato presentato oggi, 12 maggio 2023, in una conferenza stampa alla presenza dell'avvocato Paolo Romor, promotore dell’iniziativa assieme al SINAGI rappresentato da Massimo Bonacin e Nicola Fanutti, assieme ad Andrea Balbi e Aldo Reato dell’Associazione Gondolieri, Federico Acerboni di Lineadaqua e Luca Boso di Terrazza Aperol.

“Rappresentando il Sinagi, abbiamo subito pensato a delle iniziative che potessero sostenere gli edicolanti veneziani fiaccati dalla pandemia e dalla crisi - ha spiegato Romor -. Ecco dunque l’iniziativa che da un lato darà visibilità alla guida, dall’altro offre ai veri edicolanti un prodotto innovativo e soprattutto mirato al turismo di qualità”.

“La guida ce l’avevamo in testa da anni e poi, grazie a Terrazza Aperol, siamo riusciti a realizzarla - hanno detto Balbi e Reato -. Abbiamo raccontato i percorsi meno noti, specie quelli legati ai “traghetti da parada”, i passaggi di sponda che sono ancora poco battuti dai turisti. Per noi questo progetto è una nuova occasione di rilancio”.

“Sinagi a Venezia conta circa 30 edicole - hanno aggiunto Bonacin e Fanutti -. Tutte che seguono il regolamento e che quindi vendono davvero i giornali e non i souvenir. Questo progetto mira alla qualità da tutti i punti di vista: la guida, i gondolieri, le edicole il turismo. Le edicole veneziane sono ormai un punto di riferimento per la comunità, se chiude un’edicola si spegne una luce, un luogo di socialità, quindi confidiamo che la guida possa sostenerci nella nostra attività”. Conoscere una città è una fortuna, ma venire a conoscenza dei suoi segreti è un vero e proprio privilegio".

Com'è strutturata la Guida Ufficiale dei Gondolieri di Venezia

Oltre a rappresentare un vero omaggio alla laguna, La guida ufficiale dei gondolieri di Venezia è un contributo esclusivo che vede, per la prima volta in assoluto, i gondolieri collaborare con una casa editrice per creare questa preziosa guida alla scoperta delle bellezze, anche quelle più nascoste e intime, della città. Venezia è crocevia e culla di culture e tradizioni che mescolandosi danno vita a una storia memorabile racchiusa in ogni strada, canale o vicolo. La Guida si pone l’obiettivo di raccontarla attraverso gli occhi dei gondolieri, assaporandone la bellezza e i segreti. Nella Guida vengono presentati sei itinerari e diverse tappe, dalle più tradizionali come San Marco e Rialto, conosciute e apprezzate da tutti, a quelle più di nicchia che possono risultare sconosciute, a volte, anche agli stessi veneziani: passando per la Venezia dei Campi, da San Tomà fino a Santa Maria del Giglio per addentrarsi in quella che è l’anima più viva della città.