Nasce la guida ufficiale dei gondolieri: alla scoperta delle bellezze più intime di Venezia

Un punto di vista sulla città inedito, da chi la vive dall'acqua e non solo attraverso le calli. È stata presentata oggi "Venezia - La Guida ufficiale dei Gondolieri", lavoro portato avanti dai Bancali, rappresentati dal presidente Andrea Balbi. La guida è stata redatta grazie alla casa editrice lineadacqua insieme all’Associazione Gondolieri di Venezia e al supporto di Terrazza Aperol e racchiude tutti i segreti e gli itinerari particolari della città, vista attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente le acque dei suoi canali a bordo delle gondole.

Oltre a rappresentare un vero e proprio omaggio alla laguna, si tratta anche di un contributo esclusivo: per la prima volta in assoluto, i gondolieri si uniscono ad una casa editrice per creare questa preziosa guida, ricca di spunti e curiosità, alla scoperta delle bellezze, anche quelle più nascoste e intime, della città. Sono cinque i capitoli dedicati ad altrettanti percorsi: Santa Sofia - Mercato di Rialto; Riva del Vin - Riva del Carbon; Sant'Angelo - San Tomà; Santa Maria del Giglio - Salute; Parada Dogana - San Marco. A questi si aggiungono due itinerari che vanno oltre San Marco e nelle isole. Ad ogni percorso vengono dedicati approfondimenti sui luoghi da vedere con diverse curiosità.