Soccorso e prevenzione conquistano Caorle, in migliaia all'Health and Rescue Day

Migliaia di turisti e cittadini hanno partecipato attivamente alle simulazioni di primo intervento in caso di incidente e alle lezioni di primo soccorso in occasione dell'Health and Rescue Day

Grande successo per l'Health e Rescue Day a Caorle. L'iniziativa dedicata al soccorso e alla prevenzione ha catalizzato l’attenzione di migliaia di turisti che hanno seguito in prima linea l’esercitazione di un soccorso a persone ferite all’interno di un pullman Atvo e le lezioni di mass training BLS e disostruzione delle vie aeree nei bambini poi in piazza Vescovado.

È stata una giornata dedicata all’emergenza sanitaria, alla prevenzione ed alla sensibilizzazione della popolazione, sia residente che per i tantissimi vacanzieri a Caorle. L’evento è iniziato alle 19 di lunedì 7 agosto 2023, in viale della Madonna dell’Angelo con la simulazione del soccorso: un autobus con varie persone a bordo, incidentato perché l’autista colpito da un malore mentre guidava. Scattato l’allarme, si è subito mobilitata la rete dei soccorsi con l’arrivo dei vigili del fuoco, della polizia locale, delle ambulanze del Suem. I feriti sono stati soccorsi e trasportati nei luoghi di cura con varie ambulanze. Il tutto con l’applauso dei tantissimi turisti che hanno seguito dal vivo l’esercitazione. Purtroppo l’elicottero del 118 “Leone 1” poco prima dell’arrivo a Caorle è stato dirottato in un’emergenza a Cavallino Treporti.

In serata, nella vicina piazza Vescovado, i bambini sono stati protagonisti della dimostrazione di Mass Training BLS per la rianimazione cardiopolmonare. Utilizzando una formula di gioco i giovanissimi hanno potuto imparare le prime manovre di rianimazione con l’utilizzo di appositi manichini. Poi l’Heimlich Team dell’Ulss 4 ha effettuato lezioni di disostruzione delle vie aeree nei bambini insegnando ai presenti la manovra salvavita di Heimlich.

Molto apprezzata, infine, anche l’esposizione dei mezzi di intervento medico-sanitario e delle forze dell’ordine (ambulanze del suem 118, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, capitaneria di porto) impegnate ogni giorno nella località, e non solo, per garantire assistenza e sicurezza ai turisti.