L'hotel Ca' di Dio apre al pubblico la Spa "Pura City"

La Spa Pura City del nuovo hotel Ca' di Dio - inaugurato nei giorni scorsi a seguito di un intervento di restyling dell'edificio - sarà disponibile non solo agli ospiti della struttura, ma a tutti coloro, veneziani e non, che vogliano godere dello spazio rigenerante. Lo annuncia la proprietà dell'albergo, la collezione VRetreats, a conclusione dei lavori curati dallo studio di Patricia Urquiola, che ha seguito il progetto di interior design e la direzione artistica.

Tutti i frequent clients potranno sottoscrivere una speciale membership card che garantisce un 20% di sconto su tutte le facilities dell’hotel. La Spa, dotata di bagno turco e sauna, è un luogo in cui riscoprire il valore dell’acqua e concedersi preziosi istanti di tranquillità. Tutti i trattamenti sono a cura del marchio veneziano di alta profumeria The Merchant of Venice e propongono un’immersione nell’antica e affascinate arte della profumeria veneziana. I trattamenti sono stati studiati e sviluppati a partire da antiche ricette caratterizzate dalle essenze e dalle materie prime che sono state importate a Venezia nel corso dei secoli attraverso le rotte mercantili. I diversi massaggi, trattamenti viso e corpo e rituali terapeutici, impreziositi da note profumate, sfruttano appieno le particolari proprietà benefiche di ogni diversa componente e materia prima.

La Spa propone un’ampia scelta tra le diverse note olfattive e materie prime che contraddistinguono le creazioni di The Merchant of Venice e una vasta gamma di trattamenti a seconda delle preferenze e alle necessità della clientela. Fiore all’occhiello dell’offerta è il Rituale al Tè Blu, un trattamento idratante che sfrutta i benefici di questa pregiata tipologia di tè cinese conosciuta anche come Blue Chai’s Butterfly Pea Blossoms, appartenente alla specie Oolong. I suoi fiori, infatti, oltre a possedere proprietà antinfiammatorie e analgesiche, sono ricchi di principi antiossidanti che stimolano attivamente la produzione di collagene e combattono la glicazione, un processo degenerativo dovuto agli zuccheri che provoca invecchiamento cutaneo. Al termine del rituale viene servita al cliente una tisana drenante al tè blu.

Il profumo Blue Tea di The Merchant of Venice, che accompagna il rituale nelle diverse fasi, è la prima fragranza sul mercato a raccontare questa materia prima rara e preziosa, nativa del sud-est asiatico e dell’India e riconoscibile per i suoi fiori cerulei. Un profumo che, attraverso un metodo di estrazione particolarmente raffinato, conserva intatte le note olfattive originali e rende omaggio all’antico legame storico tra Venezia e l’Oriente. Bevanda simbolo della cultura orientale, importato da Marco Polo dalla Cina fino alla corte dell’imperatore indiano Harsha Vardhana e a Venezia, il tè cinese vanta una storia di 4000 anni. Fu grazie agli intensi commerci lungo la Via della Seta se il tè e molte altre spezie e tradizioni furono esportati dalla Cina in Occidente e viceversa. E Marco Polo, celebre mercante ed esploratore veneziano, partito dalla sua città nel 1271, ebbe un ruolo storico fondamentale nel processo di avvicinamento culturale tra Oriente e Occidente.

Il rituale della Rosa è invece un massaggio setificante impreziosito dalle note della rara Rosa Moceniga. Le note fiorito-fruttate di questo fiore pregiato donano una sensazione di ritrovato benessere fisico e mentale. I benefici dell’olio di mandorlo associato all’azione dell’olio di jojoba e d’argan rendono la pelle lucente e setosa. Accompagna il trattamento l’essenza Rosa Moceniga, un’antica rosa dalla storia affascinate riscoperta nei segreti giardini della Laguna e racchiusa ora nella fragranza a lei dedicata da The Merchant of Venice. Nella Spa è proposto anche l’esclusivo trattamento anti-age Splendor che utilizza 10 foglie d’oro 24K realizzate a mano dal Battiloro veneziano Mario Berta, ultimo artigiano in Europa capace di battere a mano l’oro puro per creare una sottilissima foglia d’oro dalle proprietà illuminanti e antiage. La maschera viso Splendor dona una luminosità immediata eliminando gli inestetismi della pigmentazione, oltre a ridurre e riempire le rughe in profondità.

La proposta di The Merchant of Venice per la Spa è arricchita da una serie di trattamenti per il viso firmati Insìum: una linea di skincare realizzata nella vicina Friuli Venezia Giulia, territorio in cui i cosmetici vengono concepiti e prodotti. La serata di presentazione sarà accompagnata dai gin creati in esclusiva dalla distilleria Zu Plun e dai profumi The Merchant of Venice per l’Alchemia Bar di Cà di Dio. In esclusiva per Cà di Dio è nata, infatti, una linea di Gin ispirata a Venezia e ai profumi. Il Gin al Sale è il frutto del dialogo e dello scambio tra la botanica lagunare, l’aria leggera e l’acqua cristallina della montagna. Il sapore salmastro dato dalla gracilaria e dall’ulva lactuca (lattuga di mare) viene assopito dalla purezza dell’acqua e dell’aria di montagna. Il Blue Tea Gin è un gin creato dopo una rigorosa e lunga ricerca sugli ingredienti e le materie prime. Si basa sulla fragranza Blue Tea di The Merchant of Venice e sull’aroma dei fiori di Blue Chai’s Butterfly Pea Blossoms, note principali del profumo, riprendendo il continuo confronto e mix di culture e tradizioni tra oriente e occidente. A garantire l’originalità e l’alto livello dei drink, il know-how di Florian Rabanser di Zu Plun, maestro distillatore che vive ai piedi delle Dolomiti. Nei suoi distillati, nel gin in particolare, sintetizza tutto il suo amore per i sapori autentici.