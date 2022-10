Hotel Savoia & Jolanda è lieto di annunciare il suo ingresso nell'Historic hotels worldwide

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Historic Hotels Worldwide promuove il patrimonio e i viaggi culturali presentando una prestigiosa collezione di tesori storici, tra cui hotel storici e altri alloggi storici che abbracciano più di 10 secoli in tutto il mondo. "Historic Hotels Worldwide è lieta di introdurre l'Hotel Savoia & Jolanda, un albergo in stile architettonico del XIX secolo costruito alla fine del 1800", ha dichiarato Lawrence Horwitz, vicepresidente esecutivo di Historic Hotels of America e Historic Hotels Worldwide. "Diamo il benvenuto all'Hotel Savoia & Jolanda e al suo team di leadership in Historic Hotels Worldwide". L'adesione a Historic Hotels Worldwide è esclusiva per selezionati hotel, resort e locande con alloggi in siti storici che hanno almeno 75 anni e offrono sistemazioni storiche. Sebbene si tratti di una collezione eterogenea, ogni membro deve possedere una o più delle seguenti qualità: è stato l'ex casa, o si trova sul terreno dell'ex casa, di personaggi famosi, o è un luogo significativo per un evento storico; è situato in un quartiere storico, in un punto di riferimento storicamente significativo, in un luogo di un evento storico o in un centro storico, o a breve distanza da esso; è stato riconosciuto da un'organizzazione locale di conservazione o da un trust nazionale; espone cimeli storici, opere d'arte, fotografie o altri esempi del suo significato storico. "È un onore e un privilegio essere riconosciuti a livello mondiale come hotel storico. Sapere che l'Hotel Savoia & Jolanda è uno dei 13 alberghi italiani che si fregiano di questo titolo è motivo di orgoglio e di grande responsabilità. Accogliamo i nostri ospiti in un palazzo veneziano ricco di storia e di maestosità: fin dal momento in cui si varca la porta d'ingresso, gli arredi e i tessuti di pregio creano un'atmosfera affascinante e unica che vi abbraccia e vi incanta. Soggiornare all'Hotel Savoia & Jolanda vi riporta indietro nel tempo, al fascino di una Venezia passata ma mai dimenticata". L'Hotel Savoia & Jolanda è ricco di storia e di integrità architettonica. Come si può dedurre dal nome stesso, l'Hotel Savoia & Jolanda è indissolubilmente legato a Casa Savoia - famiglia reale italiana - fin dalle sue prime origini risalenti ai primi anni del 1800. Non è un caso che a pochi metri dal suo ingresso si trova il monumento equestre dedicato a Re Vittorio Emanuele II. Il 1° maggio 1887 il re Umberto I e la Regina Margherita di Savoia visitarono l'hotel in occasione dell'inaugurazione della statua equestre dedicata a Re Vittorio Emanuele II, situata a pochi metri dal nostro ingresso. dal nostro ingresso. Durante la sua infanzia, la Principessa Iolanda Margherita di Savoia era solita correre per i corridoi dell'albergo quando i suoi genitori, il re Vittorio Emanuele III di Savoia e la regina Elena di Montenegro, erano in visita a Venezia. Abbiamo anche avuto l'onore di accogliere diversi personaggi famosi della scena culturale mondiale, tra cui la famosa e iconica Peggy Guggenheim, che ha soggiornato in una delle nostre suite in occasione della XXIV Mostra d'Arte di Venezia. in occasione della XXIV Biennale d'Arte di Venezia del 1948. Informazioni su Historic Hotels Worldwide Historic Hotels Worldwide è una collezione prestigiosa di tesori storici, tra cui hotel storici di lusso costruiti in ex castelli, chateau, palazzi, accademie, haciendas, ville, monasteri e altri alloggi storici che abbracciano dieci secoli. Historic Hotels Worldwide rappresenta la collezione globale più raffinata e distintiva di oltre 320 hotel storici in più di 46 Paesi. Gli hotel inseriti in Historic Hotels Worldwide sono autentici tesori storici, dimostrano la conservazione della storia e celebrano il significato storico. L'ammissione all'Historic Hotels Worldwide è limitata agli hotel storici che soddisfano i seguenti criteri: l'età minima dell'edificio è di 75 anni o più; l'hotel è storicamente rilevante in quanto luogo significativo di un distretto storico, punto di riferimento storico, luogo di un evento storico, ex casa di un personaggio famoso o centro storico; l'hotel celebra la sua storia mostrando cimeli, opere d'arte, fotografie e altri esempi del suo significato storico; è riconosciuto da un'organizzazione nazionale per la conservazione o per la costruzione di edifici storici o si trova all'interno di un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO; è attualmente utilizzato come hotel storico. Per maggiori informazioni: HistoricHotelsWorldwide.com.