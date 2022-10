Nelle sale di Hybrid Music un laboratorio di sperimentazione, alla scoperta della propria voce

Un laboratorio sulla voce dedicato a tutte le fasce di età e agli appassionati di musica. L'Hybrid Music di Mestre, del Settore cultura del Comune di Venezia, da novembre a maggio, ogni martedì dalle 19 alle 21, aprirà le porte allo studio con Paola Furlano, maestra di canto con la curatela della Cooperativa Sumo.

Le sale prove cambieranno veste diventando delle aule di sperimentazione vocale, un percorso che si discosta dai classici laboratori sulla voce. Un incontro musicale/vocale, aperto a tutti dove si inizierà un percorso alla scoperta delle proprie capacità vocali. «L’Hybrid Music - commenta l'assessore alla coesione sociale, Simone Venturini - è diventata un punto di riferimento non solo come sala prove ma anche come luogo di incontri professionali e di laboratori dedicati alla musica. L'amministrazione comunale con questo spazio multifunzionale ha voluto e vuole continuare a dare un riferimento ai giovani e a tutti coloro che vogliono coltivare la propria passione in ambienti all’avanguardia».

In questo corso l’utilizzo della voce è intenso, ampio e aperto, dove i suoni, i rumori, i silenzi, diventano espressione musicale. L'intento è di avvicinare le persone alla propria vocalità liberandosi da preconcetti, lasciando così affiorare la propria creatività. L’insegnante, per riuscire ad ottenere questi risultati, utilizza molto materiale raccolto negli anni, in particolare da seminari/lezioni, tenuti dalla cantante free jazz Jay Clayton.

Il laboratorio si avvale inoltre, della collaborazione con il Maestro Roberto Beggio, clarinettista polistrumentista e didatta da oltre 40 anni che, nel corso degli incontri, cura l'aspetto didattico/musicale, facendo improvvisare sulle forme musicali del blues, forma canzone e rhythm change. Durante i laboratori la parte di improvvisazione/istinto trova un ottimo bilanciamento con quella didattico/razionale rendendo il laboratorio un percorso musicale completo. Gli incontri sono settimanali, ogni martedì e il costo mensile è di 50 euro.

Per maggiori informazioni sul corso e le lezioni, scrivere a furlanojazz@tiscali.it; www.culturavenezia.it