Webuild studia la realizzazione dell'Hyper Transfer per il trasporto iperveloce in Veneto

Prosegue in Veneto lo studio per arrivare all'introduzione di un sistema Hyper Transfer, un prototipo di trasporto terrestre ultraveloce a levitazione magnetica in grado di viaggiare alla velocità di un aereo. Il gruppo Webuild (che sta costruendo, tra l'altro, le nuove linee metropolitane di Roma e Milano), in joint-venture con Leonardo Spa, si è aggiudicato il contratto, del valore di 4 milioni di euro, per lo studio di fattibilità; il costo stimato per la realizzazione del prototipo vero e proprio è di 800 milioni di euro.

Il progetto è commissionato da Concessioni Autostradali Venete (Cav), società che gestisce una parte della rete autostradale regionale. «Sarà un test propedeutico alla realizzazione di eventuali tratte in Veneto - riferisce Webuild - permettendo di normare a livello nazionale e in Europa un sistema di trasporto che ad oggi, di fatto, non esiste». «Siamo i primi in Italia - conferma la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti - a progettare la fattibilità di questa tecnologia, in grado di movimentare merci e persone ad altissima velocità e in sicurezza. Ciò consentirà di ridurre la densità del traffico veicolare pesante, abbattere i consumi energetici e i tempi di trasporto, con vantaggi per l’ambiente e per lo sviluppo economico del territorio». L'ipotesi è di applicare questa tecnologia sulla direttiva Mestre-Padova.

Webuild guida la joint-venture con una quota del 96,22%, con Leonardo al 3,78%. Hyperloop Transportation Technologies sarà il partner fornitore della tecnologia e partner strategico per la progettazione, in collaborazione con la sua licenziataria Hyperloop Italia. RINA sarà parte del team di

progettazione. «Hyperloop è un sistema di trasporto terrestre ad altissima velocità in cui il trasferimento di merci e persone avviene mediante capsule che viaggeranno all’interno di un tubo - riepiloga Webuild -. La bassa pressione all’interno del tubo riduce l’attrito e, grazie a sistemi di propulsione e di levitazione magnetica, le capsule viaggiano ad altissima velocità, garantendo una mobilità sostenibile e a basso consumo di energia».

Secondo la Regione Veneto, i risultati dello studio saranno disponibili entro fine anno. Il sistema Hyper Transfer potrà essere oggetto di fasi successive, fino alla prototipazione e realizzazione di un test-track finalizzato a sperimentare sul campo la tecnologia e ottenere la certificazione del sistema.