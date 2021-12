I bambini della scuola primaria colorano il Natale a Bibione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Sono 18 le pecorelle di legno colorate dai bambini della scuola primaria “A. Gabelli” di Bibione. È un progetto della Next Art (ramo artistico dell’Associazione Next di Venezia) quello delle oltre 100 sagome che raffigurano il presepe lungo i 3 km di spiaggia che portano fino alla natività al Faro, sagome che in parte sono state dipinte dai bambini di tutte le classi (1°, 2°, 3°, 4° e 5°) utilizzando, oltre alla fantasia e ai colori, anche materiale di recupero come tappi di sughero e lana, il tutto concepito nell’ottica del riciclo e del riutilizzo.

La creatività dei bambini, si sa, non pone limiti, dando vita a vere e proprie personalità come la Pecora Gentile della classe 1° composta di scritte cariche di positività e in più lingue; oppure la Pecora di Pasta formata da “tortiglioni” di pasta dipinti in multicolor; e ancora, la pecora nera, e gli agnellini con disegni su modello “alla scoperta del corpo” con tanto di scheletro.

«È un onore e un privilegio aver avuto quest’anno anche i bimbi della scuola primaria – spiega Daniele Cellini presidente dell’Associazione – lo scopo è quello di sentirsi comunità con un progetto comune, e quello di avere un presepe da colorare ci permette di avere un’occasione in più per condividere tra artisti e creativi, mescolando e confrontando stili e punti di vista differenti, e i bambini della scuola “Gabelli” ci ricordano che per farlo si può utilizzare la tecnica del riuso e del riciclo, un altro messaggio importante che ci arriva dai più piccoli. L’augurio che ci facciamo come associazione è di riuscire ad avere, per il prossimo anno, tutte le scuole di San Michele al Tagliamento partecipi nel presepe: sarebbe un occasione veramente importante per consolidare tutti insieme l’identità e l’appartenenza sul territorio».

Le sagome dei bambini sono state Posizionate in piazza Fontana una parte, al centro del Bibione Xmas Village, e al Faro di Bibione l’altra parte, affiancata alla natività. Il presepe si estende da Piazzale Zenith per 3 km fino al Faro lungo la suggestiva passeggiata che costeggia il mare. Gli orari di ingresso del Faro invece sono dalle 10.00 alle 15.00 dei giorni 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 31 di Dicembre e 1, 2, 5 e 6 di Gennaio 2022.

Il presepe di Bibione è patrocinato e in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento. Tutte le info al numero 342.6968991 e su www.associazionenext.it (anche su Facebook).