Lo spettacolo "I due gemelli veneziani" verrà trasmesso in streaming dal Teatro Goldoni

Come riportato da Adnkronos, Valter Malosti dirige sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia, in prima nazionale, I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, disponibile in streaming il 13 dicembre a partire dalle 19.00 su Backstage, la piattaforma digitale e gratuita del Teatro Stabile del Veneto. Lo spettacolo è una nuova coproduzione firmata da Teatro Stabile del Veneto, Tpe - Teatro Piemonte Europa (di cui Malosti è direttore dal 2018) e Teatro Metastasio di Prato. Fra gli interpreti Marco Foschi nel doppio ruolo dei gemelli Zanetto e Tonino, Danilo Nigrelli (Pancrazio), Marco Manchisi (Arlecchino/Pulcinella) e Irene Petris (Beatrice). Scene e luci sono di Nicola Bovey, il progetto sonoro è di G.U.P. Alcaro e i costumi di Gianluca Sbicca.

I due gemelli veneziani rappresenta il primo incontro di Malosti con Carlo Goldoni, in quello che il regista definisce «un lavoro a ritroso attraverso gli autori fondamentali nella costruzione di una lingua italiana per la scena». La commedia goldoniana, adattata da Angela Demattè e dallo stesso Malosti, sarebbe dovuta andare in scena la primavera scorsa. Rimandata a causa del primo lockdown, era stata riprogrammata per la stagione teatrale 2020/2021 con debutto previsto per i primi di dicembre sul palcoscenico del teatro veneziano. Così sarà, anche se con il pubblico connesso da casa, per volontà dei coproduttori di non fermare la macchina teatrale, il lavoro degli attori, del cast artistico e di tutte le maestranze coinvolte - 30 lavoratori - che dalla fine di ottobre stanno provando sul palco del Goldoni nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza aver registrato mai un caso di contagio tra il personale coinvolto nella produzione. Una macchina produttiva che assieme ad altri artisti e operatori e al personale del Teatro Stabile del Veneto dallo scorso marzo lavora incessantemente alla produzione di contenuti digitali per il pubblico connesso da casa, alimentando i profili social dello Stabile e la piattaforma interattiva e gratuita Backstage, nata durante i mesi di lockdown, con nuovi spettacoli, racconti per bambini, streaming, interviste e tour virtuali.

I due gemelli veneziani è un'opera che incarna tutta la forza e la grazia eversiva tipica degli attori della Commedia dell'Arte, in cui la tecnica magistrale si combina con l'improvvisazione, i ruoli multipli, la maschera, l'uso del corpo, il ritmo e la capacità di cambiare innumerevoli registri vocali. Un'abilità rara che Malosti sollecita negli attori, collocando la sua regia lungo il crinale sottile che separa la tradizione dalla sperimentazione, e restituendo loro la vitalità del palcoscenico, in un periodo in cui il settore dello spettacolo dal vivo è per lo più fermo. La pièce è una macchina di divertimento con un intreccio fatto di duelli, amori, fughe, ritrovamenti, in cui svetta l'espediente dei gemelli identici ma opposti caratterialmente. Allo stesso tempo questo testo è anche una farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia l'identità, l'amore e la morte che nelle mani di Malosti svela inedite prospettive e finestre sulla contemporaneità.