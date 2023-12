Al Lido di Venezia il tradizionale tuffo degli ibernisti inaugura il 2024

Tutto pronto per il tradizionale tuffo in mare degli ibernisti al Lido di Venezia che saluta l’arrivo del 2024. Come consuetudine, a mezzogiorno del primo gennaio il gruppo Ibernisti veneziani solcherà le acque dell’Adriatico davanti alla spiaggia del Blue Moon per un bagno benaugurante sotto lo sguardo ammirato di un folto pubblico di affezionati e visitatori. Frutto di una collaborazione congiunta tra l’associazione Volontari Nucleo di Protezione Civile Lido di Venezia, IbernistiVeneziani, Pro Loco Lido Pellestrina, nonché Vela e Venezia Spiagge, la manifestazione, giunta quest’anno alla sua 43esima edizione, si presenta nella consueta connotazione.

L’appuntamento di lunedì primo gennaio è per le 11.15 con l’intrattenimento per i più piccoli che anticipa il bagno in mare. Ad attendere l’uscita dall’acqua degli impavidi nuotatori la distribuzione gratuita di cotechino con lenticchie grazie al lavoro dei Volontari dell’Associazione Nucleo Volontari della Protezione Civile del Lido. Il tutto allietato dal simpatico spettacolo con le bolle di sapone di Nico & Mamma Bolle. Come gli anni scorsi, la manifestazione prevede anche dei premi. L'associazione Ibernisti Veneziani consegnerà tre oselle in vetro, tipico oggetto di artigianato veneziano, rispettivamente all'ibernista proveniente da più lontano, a quello più giovane e al più anziano.