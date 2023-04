«L'Umberto I non è solo un buco»: a Mestre la mostra sulla storia dell'ex ospedale | VIDEO

Promossa dal Comitato ex Umberto I: Bene Comune, l'esposizione "Il buco in mostra" inaugura il 26 aprile e resterà visitabile tutte le mattine e i pomeriggi fino al 3 maggio (con chiusura durante la Festa dei lavoratori)

Non solo "un buco", ma una vera e propria area che ha attraversato la storia mestrina: il sito di quattro ettari su cui svettava l'ospedale Umberto I viene da oggi raccontato attraverso un'ampia mostra allestita presso la sede dell'associazione Viva Piraghetto, in via Piave 57.

Promossa dal Comitato ex Umberto I: Bene Comune, l'esposizione Il buco in mostra si articola in diverse sezioni che, grazie a fotografie d'epoca, articoli di giornale, mappe e video, narrano dell'aera su cui sorse il nosocomio, la stessa che diede i natali al primo castello della Mestre antica, luogo di incontro tra la città e il fiume Marzenego, crocevia di strade commerciali verso il Nord Europa, testimone – con il suo antico ponte – di incontri tra genti diverse e di antenati mestrini. Un secolo di storia che abbraccia, dal 1900 al 2008, le vicende di quello che fu un ospedale novecentesco all'avanguardia.

«La sua storia merita di essere ricordata e di non finire dimenticata nel buco del degrado che questa amministrazione ha voluto riservare ai suoi padiglioni abbandonati ancora in piedi, lì a guardarci nella loro solitaria dignità pericolante – spiega Monica Coin, portavoce del Comitato ex Umberto I: Bene Comune –. Per i cittadini di Mestre mettiamo in mostra tempi di vita e di servizio, una storia nobile di mappe e castelli».

La mostra verrà inaugurata questo pomeriggio con un appuntamento conviviale dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e resterà visitabile tutte le mattine e i pomeriggi fino al 3 maggio (con chiusura durante la Festa dei lavoratori). Nel corso della settimana di apertura numerose iniziative accompagneranno quotidianamente la fruizione della mostra.