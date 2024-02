Il cantautore Sandro Barosi a Musicultura con “Venezia di sera”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venezia, 07/02/2023. Il cantautore Sandro Barosi, classe 1999, di origini cremonesi ma residente da diversi anni a Venezia, presenta il brano inedito intitolato “Venezia di sera”, una canzone d’amore dai toni nostalgici ambientata nella Serenissima al calare del sole, quando «l’acqua diventa scura».

Il brano è stato selezionato per partecipare alle audizioni della 35esima edizione del festival Musicultura, che andrà in onda la prossima estate su Rai 1 e può essere ascoltato in anteprima e votato dal pubblico tramite il link alla pagina del festival: https://votazioni.musicultura.it/artist/sandro-barosi/

«Circa un anno fa ottenni un incontro informale con un’importante editrice musicale alla quale feci ascoltare alcuni brani del mio progetto» racconta il cantautore. «Dopo aver sentito tutti e cinque i brani all’interno della chiavetta USB, l’editrice si toglie gli occhiali, mi guarda e dice “tutto molto bello, ma manca una canzone d’amore. Questo è il tuo compito a casa.” Una settimana dopo avevo scritto Venezia di sera e oggi abbiamo l’occasione di presentarla su un palco importante come quello di Musicultura»

Bio dell’artista

Sandro Barosi, classe 1999, nasce in provincia di Cremona e vive a Venezia. Il legame a questi luoghi, che rappresenta l’origine e lo sviluppo di una poetica maturata nel tempo e nello spazio, è raccontato in brani come “Calvatown”, una movimentata caricatura della vita di provincia e “Venezia di sera”, una canzone d’amore dai toni nostalgici ambientata nella Serenissima. Sandro Barosi lavora dal 2021 con i fratelli Giacomo e Tommaso Ruggeri, musicisti e produttori cremonesi con i quali ha dato vita al suo progetto solista, presentato per la prima volta live al “Porte Aperte Festival” di Cremona, in apertura a gIANMARIA. Profilo Instagram: https://www.instagram.com/sandrobarosi/